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РИА Новости

Пушков прокомментировал встречу Трампа и Ким Чен Ына

Вчера, 11:43
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧлен Совета Федерации, председатель Комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков
Член Совета Федерации, председатель Комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Член Совета Федерации, председатель Комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Корей.
Перед поездкой в Осаку Трамп заявил, что встретится со многими, но только не с Кимом. Теперь он пожимает ему руку в Пханмучжоме. В этом весь Трамп: содержание ничто, пиар - все. Он свято соблюдает законы "нон-стоп шоу". Если проблему не решить, то хотя бы сделать эффектный ход.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Алексей Пушков
Ранее стало известно, что Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились на военно-демаркационной линии, разделяющей Корейский полуостров.
Трамп стал первым президентом в истории США, который ступил на территорию КНДР через военно-демаркационную линию из Южной Кореи.
После встречи американский лидер выразил надежду на отмену санкций против КНДР.
Он также заявил о готовности пригласить Ким Чен Ына посетить с визитом США.
Лидер КНДР Ким Чен Ын
Вчера, 10:16
Ким Чен Ын отметил символическое значение пересечения границы КНДР Трампом
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Дональд ТрампКим Чен ЫнКНДРСШАВ мире
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