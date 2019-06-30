Пушков прокомментировал встречу Трампа и Ким Чен Ына

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Корей.
Перед поездкой в Осаку Трамп заявил, что встретится со многими, но только не с Кимом. Теперь он пожимает ему руку в Пханмучжоме. В этом весь Трамп: содержание ничто, пиар - все. Он свято соблюдает законы "нон-стоп шоу". Если проблему не решить, то хотя бы сделать эффектный ход.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились на военно-демаркационной линии, разделяющей Корейский полуостров.
Трамп стал первым президентом в истории США, который ступил на территорию КНДР через военно-демаркационную линию из Южной Кореи.
President Trump, with Kim Jong Un, becomes first US president to step into North Korea pic.twitter.com/Xw1oUaFxym— Jonathan Lemire (@JonLemire) 30 июня 2019 г.
После встречи американский лидер выразил надежду на отмену санкций против КНДР.
Он также заявил о готовности пригласить Ким Чен Ына посетить с визитом США.