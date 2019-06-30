Пушков прокомментировал встречу Трампа и Ким Чен Ына

Перед поездкой в Осаку Трамп заявил, что встретится со многими, но только не с Кимом. Теперь он пожимает ему руку в Пханмучжоме. В этом весь Трамп: содержание ничто, пиар - все. Он свято соблюдает законы "нон-стоп шоу". Если проблему не решить, то хотя бы сделать эффектный ход.

Алексей Пушков