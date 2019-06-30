В Нижнем Новгороде вручили премию "Инновация"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн – РИА Новости. Авторитетное международное жюри назвало лучший проект года и художника года, а также объявило победителей еще в семи номинациях премии "Инновация", которой награждаются лучшие современные российские художники.

В этом году "Инновация впервые переехала в регионы – до этого в течение 13 лет премия базировалась в Москве.

Лучшим проектом года был назван перформанс "Страсти по Мартену", который прошел год назад на фестивале в Выксе. Тогда в одном из цехов местного металлургического завода, где незадолго до этого остановили последние мартеновские печи в Европе, было представлено настоящее театральное действо режиссера Анны Абалихиной на музыку композитора Алексея Сысоева.

Кураторами года по версии "Инновации" стали Ярослав Воловод, Валентин Дьяконов и Екатерина Лазарева с экспозицией "Ткань процветания" в московском "Гараже", посвященной одежде в искусстве вне контекста модной индустрии.

Художником года был назван уральский автор и куратор Владимир Селезнев, представивший в арт-галерее Ельцин-центра выставку "Иногда кратчайший путь – самый длинный". Ее название отражает сложный процесс художественного становления: сам автор мечтал стать художником еще в школе, и путь к осуществлению этой мечты был для него долгим и непростым.

В номинации "Новая генерация" победили Анна Козонина, Анастасия Дмитриевская и Антон Рьянов с перформансом "Пролетайте и присоединяйтесь", который был осуществлен в Нижнем Новгороде. Из региональных проектов жюри предпочло владивостокскую школу современного искусства и лабораторию по формированию арт-сообщества, а среди региональных проектов лучшей была признана "Суперобложка" краснодарского центра современного искусства "Типография".

Премия также была вручена и в номинации "Книга года" - специальное жюри отдало предпочтение работе "Эпизоды модернизма. От истоков до кризиса" Глеба Непреенко и Александры Новоженовой, которая скоропостижно скончалась в январе 2019.

Специальный приз – за вклад в развитие современного искусства – был вручен в прошлом одному из создателей ГЦСИ Леониду Бажанову. Организаторы премии отметили и Владимира Потанина, которому был присужден приз за поддержку современного искусства.

В день церемонии в в музее Арсенал – одном из крупнейших и самых успешных филиалов Государственного центра современного искусства- открылась выставка соискателей на "Инновацию". В залах музея представлены работы художников, которые попали в номинации "Художник года" и "Новая генерация". Остальные номинации, такие как "Проект года" или "Куратор года" представлены символически: организаторы не могли повторить выставки и перформансы, поэтому зрители о них могут узнать из специальных рисунков в духе комиксов, которые были заказаны нижегородским художникам, а также воспользовавшись специальными QR-кодами.

"Я от коллег услышала такое чудесное сравнение, что в Нижний Новгород все приехали, как на Венецианскую биеннале. И, действительно, больше ста человек прибыли утром, на поезд даже не было лишних билетов", - сказала РИА Новости директор филиала Анна Гор.

По ее словам, выставка демонстрирует внимание к зрителю.

"Выставка "Инновации" была интересной всегда, но в первую очередь предназначалась для специалистов. Для зрителей там было много непонятного. Мы же впервые развернули ее таким образом, чтобы зритель мог сам работать с этим материалом: находить информацию в интернете, заходить на специальные сайты, чтобы он делал усилия, знакомясь с искусством примерно также, как и художник, когда создавал произведение", - сказала Гор.

Церемония награждения состоялась в знаковом для города месте – в бывшем порту, на Стрелке, под металлическими ажурными конструкциями старинных пакгаузов, которые были обнаружены градозащитниками два года назад.