Лагеря готовы принять пострадавших при наводнении в Иркутской области детей

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Детские лагеря готовы принять детей, пострадавших при наводнении в Иркутской области, сообщил директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью, пресс-секретарь Минпросвещения Андрей Емельянов.

"Мы рассматриваем возможность направления детей в наши лагеря, в первую очередь "Океан", но "Артек" и "Орленок" предварительно готовы тоже принять детей",- сказал Емельянов журналистам.

По его словам, министерство находится в контакте с местными властями и спасательными службами, "чтобы понять потребность".

В пресс-службе "Артека" сообщили РИА Новости, что готовы оперативно принять детей.

"Мы в контакте с федеральным центром, вместе работаем с регионом и готовы оперативно удовлетворить обозначенные потребности. "Артек" всегда готов поддерживать детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации ", - сказали РИА Новости в пресс-службе.

В Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, в зоне которого находится 31 населенный пункт. Из-за сильных дождей и подъема уровня рек подтоплены более 3,7 тысячи домов, где живут более 9 тысяч человек. Как сообщало в субботу правительство области, затоплено 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 километров, разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб.

По последним данным МЧС России, в результате наводнения в регионе три человека погибли, еще 97 госпитализированы. По словам губернатора Сергея Левченко, на компенсационные выплаты пострадавшим выделены 980 миллионов рублей.