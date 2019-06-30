Лагеря готовы принять пострадавших при наводнении в Иркутской области детей

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Детские лагеря готовы принять детей, пострадавших при наводнении в Иркутской области, сообщил директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью, пресс-секретарь Минпросвещения Андрей Емельянов.
"Мы рассматриваем возможность направления детей в наши лагеря, в первую очередь "Океан", но "Артек" и "Орленок" предварительно готовы тоже принять детей",- сказал Емельянов журналистам.
По его словам, министерство находится в контакте с местными властями и спасательными службами, "чтобы понять потребность".
В пресс-службе "Артека" сообщили РИА Новости, что готовы оперативно принять детей.
"Мы в контакте с федеральным центром, вместе работаем с регионом и готовы оперативно удовлетворить обозначенные потребности. "Артек" всегда готов поддерживать детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации ", - сказали РИА Новости в пресс-службе.
В Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, в зоне которого находится 31 населенный пункт. Из-за сильных дождей и подъема уровня рек подтоплены более 3,7 тысячи домов, где живут более 9 тысяч человек. Как сообщало в субботу правительство области, затоплено 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 километров, разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб.
По последним данным МЧС России, в результате наводнения в регионе три человека погибли, еще 97 госпитализированы. По словам губернатора Сергея Левченко, на компенсационные выплаты пострадавшим выделены 980 миллионов рублей.
На совещании по ликвидации последствий президент РФ Владимир Путин поручил отправить детей из пострадавших от паводка районов Иркутской области в летние лагеря, в том числе в другие регионы.