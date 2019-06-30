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РИА Новости

В Афганистане восемь человек погибли в результате атаки талибов

Вчера, 11:22
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Восемь членов независимой избирательной комиссии погибли в результате атаки боевиков движения "Талибан" в Афганистане, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на главу комиссии в провинции Кандагар Хашима Дуррани.
По данным телеканала, атака талибов произошла в районе Маруф провинции Кандагар ночью в субботу.
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Также, как сообщает агентство Синьхуа, ночью в субботу талибы совершили нападение на военный пост в провинции Фарах, восемь сотрудников службы безопасности погибли, десять пострадали.
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