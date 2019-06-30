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РИА Новости

Трамп выразил надежду на отмену санкций против КНДР

Вчера, 11:21
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© AFP 2019 / Brendan SmialowskiДональд Трамп и Ким Чен Ын
Дональд Трамп и Ким Чен Ын
© AFP 2019 / Brendan Smialowski
Дональд Трамп и Ким Чен Ын
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется со временем отменить санкции против КНДР, но пока что они сохраняются.
"Я надеюсь снять эти санкции. Мне не нравится, что на эту страну наложены санкции. Я надеюсь, но санкции остаются", - сказал Трамп журналистам после встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Корей. Трансляцию вел телеканал Fox News.
Вчера, 11:10
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"В какой-то момент в ходе переговоров могут произойти разные вещи", - добавил Трамп.
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Дональд ТрампКим Чен ЫнКНДРВ мире
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