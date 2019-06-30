Трамп выразил надежду на отмену санкций против КНДР

ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется со временем отменить санкции против КНДР, но пока что они сохраняются.
"Я надеюсь снять эти санкции. Мне не нравится, что на эту страну наложены санкции. Я надеюсь, но санкции остаются", - сказал Трамп журналистам после встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Корей. Трансляцию вел телеканал Fox News.
Вчера, 11:10Трамп пригласил Ким Чен Ына посетить США
"В какой-то момент в ходе переговоров могут произойти разные вещи", - добавил Трамп.