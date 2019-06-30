В Приангарье 12 объектов здравоохранения пострадали во время паводка

ИРКУТСК, 30 июн – РИА Новости. Двенадцать объектов здравоохранения пострадали во время паводка в Иркутской области, из них 3 находятся в Нижнеудинске, сообщает пресс-служба правительства региона.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в 5 муниципальных районах Иркутской области - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. Там остаются подтопленными 28 населенных пунктов, 1,7 тысячи жилых домов, где проживает 4,2 тысячи человек. По данным центра медицины катастроф во время паводка погибли 5 человек.

"В результате подтопления пострадали 12 объектов здравоохранения: здание Нижнеудинской районной больницы, Алыгджерская врачебная амбулатория, Нижнеудинская районная поликлиника, Нижнеудинское медицинское училище, Тулунский противотуберкулезный диспансер, 7 ФАПов", - говорится в сообщении.

На утро воскресенья за медпомощью в районах наводнения обратились 631 человек. Основные жалобы - переохлаждение, обострение хронических заболеваний, бытовые травмы, реакции на стресс. Госпитализировано 136 человек, из них 19 детей. В состоянии средней степени тяжести находятся 12 взрослых, остальные - в удовлетворительном.