Трамп заявил о создании специальных групп переговорщиков с КНДР

Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019

ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном о создании специальных групп переговорщиков.

"Мы создадим специальные команды, которые выработают детали. Скорость нашей целью не является, мы хотим устроить подробную, хорошую сделку", - сказал Трамп после встречи с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Корей. Трансляцию вел телеканал Fox News

"На протяжении 2-3 недель команды начнут работать, чтобы увидеть, могут ли они что-либо сделать. Очень большие вещи, очень сложные, но не такие сложные, как некоторые думают", - сказал Трамп.