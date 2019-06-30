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РИА Новости

Трамп заявил о создании специальных групп переговорщиков с КНДР

Вчера, 11:14
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном о создании специальных групп переговорщиков.
"Мы создадим специальные команды, которые выработают детали. Скорость нашей целью не является, мы хотим устроить подробную, хорошую сделку", - сказал Трамп после встречи с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Корей. Трансляцию вел телеканал Fox News.
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"На протяжении 2-3 недель команды начнут работать, чтобы увидеть, могут ли они что-либо сделать. Очень большие вещи, очень сложные, но не такие сложные, как некоторые думают", - сказал Трамп.
По его словам, группой с американской стороны будет руководить спецпосланник по КНДР Стивен Бигэн. Также в нее будет входить госсекретарь Майк Помпео, уточнил Трамп.
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