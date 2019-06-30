Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-30T10:52Z
https://ria.ru/20190630/1556055652.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155589/82/1555898213_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_37c72cb4308b3327c5507d06bd9f296c.jpg
РИА Новости
Туризм

"Ни холодно, ни жарко". В Крыму ответили на прекращение работы Skyscanner

10:52
354
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие в Севастополе
Отдыхающие в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Отдыхающие в Севастополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Прекращение работы британской системы поиска авиабилетов Skyscanner с Крымом не несет существенных рисков для региона, заявил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Ранее издание "Коммерсант" сообщило, что одна из крупнейших в мире систем поиска авиабилетов Skyscanner прекратила продажу билетов в Крым. При этом в компании не смогли пояснить точную причину такого решения. Авиабилеты в аэропорт Симферополя перестали отображаться в поисковой системе с 28 июня. Корреспондент РИА Новости лично убедился в невозможности приобрести билет. При запросе авиамаршрута в сторону Симферополя поисковая система выдает: "Извините, найдено 0 результатов".
Отдыхающая после принятия грязевых ванн на Чокракском озере в Крыму
28 июня, 08:00
Селфи в грязи. Почему туристы едут в Крым на Чокракское озеро
"Больших постоянных организованных групп иностранных туристов в Крыму нет, а внутренние туристы прекрасно знают, как добраться в Крым и без помощи британской системы, поэтому существенных рисков от прекращения работы с крымским регионом нет. Это техническая неполадка с их стороны или реакция на санкции - Крыму от этого ни холодно, ни жарко. Мы уже привыкли к подобным моментам и давно к этому адаптировались. Все знают, как ездить и как добираться в Крым", - сказал Черняк РИА Новости.
При этом, по его словам, иностранные туристы, приезжающие в Крым в частном порядке, уже давно пользуются услугами туркомпаний, которые помогают им в организации визита.
"Своим решением Skyscanner дает возможность другим поисковым системам занять нишу и, соответственно, лишить себя определенной суммы доходов", - сказал Черняк.
Skyscanner - система веб-поиска информации об авиарейсах по разнообразным критериям. Работает на 30 языках, в том числе русском. Штаб-квартира сервиса располагается в Эдинбурге (Великобритания).
150022
Обсудить 0
ТуризмКрымОбщество
Рекомендуем
Рукопожатие в буферной зоне стало символом перемен, заявил Ким Чен Ын
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на пресс-конференции в Сеуле, Южная Корея. 30 июня 2019
Первая в истории встреча лидеров США, Южной Кореи и КНДР завершилась
Мальта
Российские туристы стали больше времени проводить на Мальте
Ученые рассказали о "предсмертных" переживаниях людей
Лента
новостей
Дональд Трамп и Ким Чен Ын во время встречи в Сеуле. 30 июня 2019
Трамп встретился с Ким Чен Ыном на межкорейской границе
Заседание суда по делу Сергея Цеповяза
Экс-супругу Цеповяза задержали по делу о вымогательстве
Призывник во время прохождения призывной комиссии
В Генштабе рассказали о значительном снижении числа уклонистов
Трамп стал первым президентом США, ступившим на территорию КНДР
Президент РФ Владимир Путин
Названы бессмертные агенты Путина на Западе. Они оказались знаменитостями
Эсминец ВМС США Карни (Carney DDG64) в порту Одессы. 8 января 2018
Американский эсминец вошел в Черное море
Панорама Москвы
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
Главы США, Южной Кореи и КНДР впервые встретились в демилитаризованной зоне
Участники Марша свободы на проспекте Руставели в Тбилиси. 29 июня 2019
Печеньки Госдепа или "рука Москвы". Кто управляет протестами в Грузии
Лидер КНДР Ким Чен Ын
Ким Чен Ын отметил символическое значение пересечения границы КНДР Трампом
Силовики обстреляли из минометов окраины Донецка, заявили в ДНР
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:56Первая в истории встреча лидеров США, Южной Кореи и КНДР завершилась
10:52"Ни холодно, ни жарко". В Крыму ответили на прекращение работы Skyscanner
10:44В Армении три человека погибли и пять пострадали в ДТП
10:42Около 800 тысяч человек посетили форум "Армия-2019"
10:38Почти 30 тысяч жителей Иркутской области остаются без света из-за паводка
10:24Рукопожатие в буферной зоне стало символом перемен, заявил Ким Чен Ын
10:23Силовики обстреляли из минометов окраины Донецка, заявили в ДНР
10:22В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:20Экс-супругу Цеповяза задержали по делу о вымогательстве
10:16Ким Чен Ын отметил символическое значение пересечения границы КНДР Трампом
10:11Трамп готов пригласить Ким Чен Ына посетить с визитом США
10:11Российские туристы стали больше времени проводить на Мальте
10:03Ученые рассказали о "предсмертных" переживаниях людей
09:55Главы США, Южной Кореи и КНДР впервые встретились в демилитаризованной зоне
09:54Трамп и Ким Чен Ын поблагодарили друг друга за встречу на границе Корей
09:52Трамп стал первым президентом США, ступившим на территорию КНДР
09:49Трамп встретился с Ким Чен Ыном на межкорейской границе
09:47Силовики 26 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:40В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны ВСУ
09:32В ДНР произошло три пожара за сутки из-за обстрелов силовиков
Лента новостейМолния