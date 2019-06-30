"Ни холодно, ни жарко". В Крыму ответили на прекращение работы Skyscanner

"Больших постоянных организованных групп иностранных туристов в Крыму нет, а внутренние туристы прекрасно знают, как добраться в Крым и без помощи британской системы, поэтому существенных рисков от прекращения работы с крымским регионом нет. Это техническая неполадка с их стороны или реакция на санкции - Крыму от этого ни холодно, ни жарко. Мы уже привыкли к подобным моментам и давно к этому адаптировались. Все знают, как ездить и как добираться в Крым", - сказал Черняк РИА Новости.