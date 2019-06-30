В Армении три человека погибли и пять пострадали в ДТП

ЕРЕВАН, 30 июн - РИА Новости. Три человека погибли, еще пятеро, в том числе дети, пострадали в ДТП на автодороге Ереван - Севан в Армении, сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС страны.
Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 30 июня на 40 километре автотрассы, ведущей из столицы Армении к озеру Севан. Столкнулись автомашины BMW X5 и Volkswagen Gol G5.
"Спасатели госпитализировали водителей двух машин и трех пассажиров BMW X5, среди которых – дети 2008 и 2010 года рождения. Трое пассажиров Volkswagen Gol G5 скончались на месте", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
По данным медиков, состояние одного из пострадавших тяжелое, остальных четырех – средней тяжести. Обстоятельства ДТП уточняются, заявили в пресс-службе.