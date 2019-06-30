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РИА Новости

Почти 30 тысяч жителей Иркутской области остаются без света из-за паводка

10:38
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Почти 30 тысяч человек в Иркутской области остаются без электричества из-за наводнения, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
"Суммарно по обеим компаниям отключено: ВЛ (воздушные линии электропередачи – ред.) 35 кВ – 3, ВЛ 6-10 кВ – 27 (29). Обесточены: ПС (подстанции - ред.) 35 кВ – 2, ТП (трансформаторные подстанции – ред.) – 301 (284). Без электроснабжения остаются около 29 700 (22 510) человек. Мощность отключенных потребителей – 7,0 (6,2) МВт", - говорится в сообщении.
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Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в пяти районах Иркутской области - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. Там остаются подтопленными 1,7 тысячи жилых домов, где проживает 4,2 тысячи человек. Для пострадавших населением собирается гуманитарная помощь, в районы стихийного бедствия доставлен груз из государственного материального резерва.
По данным МЧС, подготовлено 42 пункта временного размещения, в 15 из них размещены более 1,3 тысячи человек.
Ведутся аварийно-восстановительные работы.
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Паводок в Иркутской областиМинистерство энергетики РФИркутская областьПроисшествия
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