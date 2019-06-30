Рукопожатие в буферной зоне стало символом перемен, заявил Ким Чен Ын

ТОКИО, 30 июн – РИА Новости. Рукопожатие на линии раскола в Корее лидеров США и КНДР стало уже само по себе символом перемен, заявил в воскресенье северокорейский руководитель Ким Чен Ын на встрече с американским президентом Дональдом Трампом в демилитаризованной зоне в пункте Пханмунджом.

"Уже само по себе мирное рукопожатие между двумя нашими странами, имевшими давние враждебные отношения, в таком месте, символе раскола, напоминающем о плохих отношениях Юга и Севера, говорит о том, что сегодня уже не так, как было вчера", - сказал Ким Чен Ын.

Переговоры проходили в "Доме мира" на южнокорейской стороне Пханмунджома, на фоне Ким Чен Ына и Трампа установили флаги двух стран.

Лидер КНДР сказал, что эта встреча не была оговорена заранее, официально о ней стало известно после полудня.

"Думаю, что это позитивная встреча, которая показывает многим людям, что мы и впредь можем многое изменить к лучшему", - сказал Ким Чен Ын.

По его словам, если бы у него с Трампом не было "замечательных отношений", такую встречу нельзя было бы организовать.

"И в будущем такие замечательные отношения станут волшебной силой для преодоления трудностей и препятствий, создавая такие непредсказуемые вещи", - сказал Ким Чен Ын на встрече с Трампом.

Президент США Дональд Трамп перед переговорами подошел к военно-демаркационной линии, и к нему вышел лидер КНДР Ким Чен Ын. Лидеры подали руки, и Трамп перешел на северокорейскую сторону, где сфотографировался с Ким Чен Ыном.