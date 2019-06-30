Силовики обстреляли из минометов окраины Донецка, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские силовики выпустили по окраинам Донецка более 70 мин утром в воскресенье, сообщили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Марьинка (под контролем Киева – ред.) - Донецк, поселок шахты "Трудовская" - выпущено 39 мин калибром 120 миллиметров; Марьинка - поселок Александровка (западная окраина Донецка – ред.) - выпущено 15 мин калибром 82 миллиметра", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, еще 20 мин калибрами 120 и 82 миллиметра украинские силовики выпустили по северным окраинам Донецка.