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РИА Новости

Ким Чен Ын отметил символическое значение пересечения границы КНДР Трампом

10:16
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© РИА Новости / Валерий МельниковЛидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын
© РИА Новости / Валерий Мельников
Лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что символический переход президента США Дональда Трампа на территорию КНДР отражает стремление к лучшему будущему.
"Президент Трамп только что перешел через демаркационную линию, что сделало его первым президентом (США – ред.), который нас посетил. Это выражает его желание работать над лучшим будущим", - сказал Ким журналистам, стоя рядом с Трампом на южнокорейской территории. Трансляцию встречи вел телеканал Fox News.
"Это честь для меня, я этого не ожидал", - сказал, в свою очередь, Трамп.
"Это великий день для всего мира, и для меня - большая честь", - добавил президент США.
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Дональд ТрампКим Чен ЫнКНДРСШАВ мире
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