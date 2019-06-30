Ким Чен Ын отметил символическое значение пересечения границы КНДР Трампом

ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что символический переход президента США Дональда Трампа на территорию КНДР отражает стремление к лучшему будущему.

"Президент Трамп только что перешел через демаркационную линию, что сделало его первым президентом (США – ред.), который нас посетил. Это выражает его желание работать над лучшим будущим", - сказал Ким журналистам, стоя рядом с Трампом на южнокорейской территории. Трансляцию встречи вел телеканал Fox News

President Trump, with Kim Jong Un, becomes first US president to step into North Korea pic.twitter.com/Xw1oUaFxym — Jonathan Lemire (@JonLemire) 30 июня 2019 г.

"Это честь для меня, я этого не ожидал", - сказал, в свою очередь, Трамп.