Ученые рассказали о "предсмертных" переживаниях людей

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Группа ученых из Дании, Норвегии и Германии пришли к выводу, что примерно десять процентов людей испытывают так называемые околосмертные переживания, или околосмертный опыт. Пресс-релиз исследования Группа ученых из Дании, Норвегии и Германии пришли к выводу, что примерно десять процентов людей испытывают так называемые околосмертные переживания, или околосмертный опыт. Пресс-релиз исследования опубликован на сайте MedicalXpress.

Так, 87% участников исследования рассказали, что страдали искаженным восприятием времени, 65% чувствовали, что у них увеличилась скорость мышления, 63% сообщили о сильном обострении чувств. Еще 53% добровольцев испытывали иллюзию выхода из собственного физического тела.

Некоторые также рассказали, что чувствовали невероятный покой, слышали пение ангелов и видели свет в конце тоннеля. Еще один популярный ответ — ощущение чужого присутствия перед сном.

Отмечается, что околосмертные переживания одинаково свойственны как людям, не находящимся в непосредственной опасности, так и тем, кто, например, недавно попал в автокатастрофу или чуть не утонул.