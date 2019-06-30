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РИА Новости

Ученые рассказали о "предсмертных" переживаниях людей

10:03
17220
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Группа ученых из Дании, Норвегии и Германии пришли к выводу, что примерно десять процентов людей испытывают так называемые околосмертные переживания, или околосмертный опыт. Пресс-релиз исследования опубликован на сайте MedicalXpress.
Так, 87% участников исследования рассказали, что страдали искаженным восприятием времени, 65% чувствовали, что у них увеличилась скорость мышления, 63% сообщили о сильном обострении чувств. Еще 53% добровольцев испытывали иллюзию выхода из собственного физического тела.
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Некоторые также рассказали, что чувствовали невероятный покой, слышали пение ангелов и видели свет в конце тоннеля. Еще один популярный ответ — ощущение чужого присутствия перед сном.
Отмечается, что околосмертные переживания одинаково свойственны как людям, не находящимся в непосредственной опасности, так и тем, кто, например, недавно попал в автокатастрофу или чуть не утонул.
Исследование охватило 1034 человек из 35 стран.
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ГерманияДанияНорвегияРИА Наука
Популярные комментарии
Теперь было бы очень познавательно узнать:ЧТО испытывают люди у которых увеличили срок выхода на пенсию? Не страдают они искаженным восприятием времени? А пение ангелов мы слышим каждый день с экранов ТВ о том как у нас всё классно и как замечательно мы живём.
30 июня, 10:42
Evgeny Stavtsev
4480216
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