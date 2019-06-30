Главы США, Южной Кореи и КНДР впервые встретились в демилитаризованной зоне

ТОКИО, 30 июн - РИА Новости. Первая в истории трехсторонняя встреча США, Южной Кореи и КНДР на высшем уровне состоялась в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами, прямую трансляцию вело южнокорейское ТВ.

Президент США Дональд Трамп подошел к военно-демаркационной линии и к нему вышел лидер КНДР Ким Чен Ын. Лидеры подали руки, и Трамп перешел на северокорейскую сторону, где сфотографировался с Ким Чен Ыном. Затем лидер КНДР перешел с Трампом на южную сторону, где их встретил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.