ТОКИО, 30 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп стал первым президентом США, ступившим на территорию КНДР через военно-демаркационную линию из Южной Кореи.

В прямом эфире это событие в воскресенье демонстрирует южнокорейское телевидение.

President Trump, with Kim Jong Un, becomes first US president to step into North Korea pic.twitter.com/Xw1oUaFxym — Jonathan Lemire (@JonLemire) June 30, 2019

Трампа приветствовал у линии раскола Кореи лидер КНДР Ким Чен Ын, они пожали друг другу руки, и американский лидер перешагнул через символический бетонный барьер высотой в несколько сантиметров, оказавшись на северокорейской стороне.