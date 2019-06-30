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РИА Новости

В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны ВСУ

09:40
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ЛУГАНСК, 30 июн - РИА Новости. Украинские силовики три раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В субботу Народная милиция ЛНР заявляла, что за сутки не зафиксировала обстрелов со стороны украинских силовиков.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
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"За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив миномет калибром 120 миллиметров, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказали в пресс-службе ведомства.
По данным оборонного ведомства республики, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Логвиново, Первомайск, Нижнее Лозовое.
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