В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны ВСУ

ЛУГАНСК, 30 июн - РИА Новости. Украинские силовики три раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В субботу Народная милиция ЛНР заявляла, что за сутки не зафиксировала обстрелов со стороны украинских силовиков.

"За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив миномет калибром 120 миллиметров, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказали в пресс-службе ведомства.