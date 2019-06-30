В Роструде рассказали о правилах ухода в отпуск

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) рассказали о правилах ухода в отпуск. Об этом пишет РГ.
В ведомстве напомнили, что в России ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Однако некоторые работники, в частности педагоги, имеют право на удлиненный отпуск.
Согласно Трудовому кодексу, вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части должен решаться исключительно в рамках трудового договора по соглашению сторон.
Однако продолжительность одной из его частей должна составлять как минимум 14 календарных дней.
Отмечается, что работодатель не имеет права отказать в ежегодном оплачиваемом отпуске сотрудникам, не достигшим возраста восемнадцати лет, а также работникам, занятым на вредных и опасных производствах.
Кроме того, сотруднику, чья супруга находится в отпуске по беременности и родам, обязаны предоставлять отпуск в любое подходящее ему время.