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РИА Новости

В Роструде рассказали о правилах ухода в отпуск

09:17
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие купаются и катаются на парашюте в Судаке
Отдыхающие купаются и катаются на парашюте в Судаке
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Отдыхающие купаются и катаются на парашюте в Судаке. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) рассказали о правилах ухода в отпуск. Об этом пишет РГ.
В ведомстве напомнили, что в России ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Однако некоторые работники, в частности педагоги, имеют право на удлиненный отпуск.
Согласно Трудовому кодексу, вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части должен решаться исключительно в рамках трудового договора по соглашению сторон.
Однако продолжительность одной из его частей должна составлять как минимум 14 календарных дней.
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Отмечается, что работодатель не имеет права отказать в ежегодном оплачиваемом отпуске сотрудникам, не достигшим возраста восемнадцати лет, а также работникам, занятым на вредных и опасных производствах.
Кроме того, сотруднику, чья супруга находится в отпуске по беременности и родам, обязаны предоставлять отпуск в любое подходящее ему время.
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РострудРоссияОбщество
Популярные комментарии
Куда только не писал.Профессия-автомаляр(покраска автомобилей) не считается у нас вредной.Не хотят признавать эту профессию вредной.А там не только краски,растворитель...Там ещё и боль в суставах от работы на шлифмашинке.Не вредно.Но когда берёшь ипотеку,на вопрос-"Кем работаешь"?,отвечаешь-"автомаляр".Тебе сразу прибавляют процент к страховке.Вот такая у нас страна.
30 июня, 09:28
Иван Петров
21001120
Нормальная у нас страна! Просто люди как бы живут в "капитализме" а ведомства они как ба ещё в "камунизме". Вот и не понимают друг друга!
30 июня, 09:50
nynatak .
110116
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