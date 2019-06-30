В Роструде рассказали о правилах ухода в отпуск

Отдыхающие купаются и катаются на парашюте в Судаке. Архивное фото

Отдыхающие купаются и катаются на парашюте в Судаке

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) рассказали о правилах ухода в отпуск. Об этом В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) рассказали о правилах ухода в отпуск. Об этом пишет РГ.

В ведомстве напомнили, что в России ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Однако некоторые работники, в частности педагоги, имеют право на удлиненный отпуск.

Согласно Трудовому кодексу, вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части должен решаться исключительно в рамках трудового договора по соглашению сторон.

Однако продолжительность одной из его частей должна составлять как минимум 14 календарных дней.

Отмечается, что работодатель не имеет права отказать в ежегодном оплачиваемом отпуске сотрудникам, не достигшим возраста восемнадцати лет, а также работникам, занятым на вредных и опасных производствах.