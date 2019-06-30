В Генштабе рассказали о значительном снижении числа уклонистов

"Если раньше мы говорили о 20 тысячах, то сейчас говорим о какой-то тысяче", — сказал Бурдинский.

Кроме того, он сообщил, что выстроена специальная система отсрочек, которая позволяет молодым людям поступать в вузы или колледжи, а это повышает процент призывников, имеющих высшее или среднее специальное образование.

"Буквально за шесть лет количество призывников, имеющих среднее профессиональное образование, увеличилось почти на 10%. В прошлом году 54% призывников имели среднее профессиональное образование. А если говорить о высшем, то у нас их количество в пределе 15-20%, а то и выше", -— также отметил Бурдинский.