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РИА Новости

В Генштабе рассказали о значительном снижении числа уклонистов

09:07
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПризывник во время прохождения призывной комиссии
Призывник во время прохождения призывной комиссии
© РИА Новости / Павел Лисицын
Призывник во время прохождения призывной комиссии. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский на полях форума "Армия-2019" сообщил о значительном снижении количества тех, кто уклоняется от прохождения военной службы.

"Если раньше мы говорили о 20 тысячах, то сейчас говорим о какой-то тысяче", — сказал Бурдинский.

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Кроме того, он сообщил, что выстроена специальная система отсрочек, которая позволяет молодым людям поступать в вузы или колледжи, а это повышает процент призывников, имеющих высшее или среднее специальное образование.
"Буквально за шесть лет количество призывников, имеющих среднее профессиональное образование, увеличилось почти на 10%. В прошлом году 54% призывников имели среднее профессиональное образование. А если говорить о высшем, то у нас их количество в пределе 15-20%, а то и выше", -— также отметил Бурдинский.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума.
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Форум "Армия-2019"Евгений БурдинскийГенеральный штаб Вооруженных сил РФБезопасность
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