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РИА Новости

Американский эсминец вошел в Черное море

09:05
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭсминец ВМС США "Карни" (Carney DDG64) в порту Одессы. 8 января 2018
Эсминец ВМС США Карни (Carney DDG64) в порту Одессы. 8 января 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Эсминец ВМС США "Карни" (Carney DDG64) в порту Одессы. 8 января 2018. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Эсминец ВМС США "Карни" вошел в акваторию Черного моря. Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию движения судов MarineTraffic.
Корабль будет участвовать в военно-морских учениях Sea Breeze 2019, сообщается на сайте Шестого флота Соединенных Штатов.
© MarineTrafficМаршрут движения
Маршрут движения
© MarineTraffic
Маршрут движения
Учения Sea Breeze стартуют 1 июля. В них примут участие 19 стран, будут задействованы 32 корабля и 24 самолета.
С начала года это пятый "визит" американского военного корабля в регион. Последний состоялся в апреле, когда в акваторию Черного моря для участия в маневрах с Военно-морскими силами Болгарии и Грузии вошел эсминец Ross.
Эсминец Росс ВМС США
15 апреля, 16:12
Военный эксперт: мы вступили в новую фазу противостояния в Черном мореРоссийские корабли взяли под контроль эсминец ВМС США в Черном море. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал военный эксперт Юрий Котенок, отметив, что Россия имеет достаточно возможностей для защиты своей безопасности.
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Sea BreezeЧерное мореСШАУкраинаВ мире
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