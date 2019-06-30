Американский эсминец вошел в Черное море

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Эсминец ВМС США "Карни" вошел в акваторию Черного моря. Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию движения судов MarineTraffic.
Корабль будет участвовать в военно-морских учениях Sea Breeze 2019, сообщается на сайте Шестого флота Соединенных Штатов.
© MarineTrafficМаршрут движения
© MarineTraffic
Маршрут движения
Учения Sea Breeze стартуют 1 июля. В них примут участие 19 стран, будут задействованы 32 корабля и 24 самолета.
С начала года это пятый "визит" американского военного корабля в регион. Последний состоялся в апреле, когда в акваторию Черного моря для участия в маневрах с Военно-морскими силами Болгарии и Грузии вошел эсминец Ross.
15 апреля, 16:12Военный эксперт: мы вступили в новую фазу противостояния в Черном мореРоссийские корабли взяли под контроль эсминец ВМС США в Черном море. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал военный эксперт Юрий Котенок, отметив, что Россия имеет достаточно возможностей для защиты своей безопасности.