Американский эсминец вошел в Черное море

Военный эксперт: мы вступили в новую фазу противостояния в Черном море Российские корабли взяли под контроль эсминец ВМС США в Черном море. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал военный эксперт Юрий Котенок, отметив, что Россия имеет достаточно возможностей для защиты своей безопасности.