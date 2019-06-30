В Гагаузии начались выборы главы автономии

КИШИНЕВ, 30 июн — РИА Новости. Избирательные участки открылись для голосования на выборах главы (башкана) Гагаузской автономии в Молдавии, сообщил на брифинге председатель ЦИК Гагаузии Иван Комур.
"Все избирательные участки были открыты вовремя, в списках избирателей включены 106068 избирателей", - сообщил Комур.
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Участки будут работать с 07:00 до 21:00 (совпадает с мск). На должность башкана претендуют четыре независимых кандидата: Ирина Влах — прежний глава региона, Сергей Чимпоеш — предприниматель, Иван Бургуджи — сотрудник Научно-исследовательского центра в Гагаузии, Дмитрий Манол — член городского совета Комрата.
Для выборов отпечатали 107499 бюллетеней. Из них 3108 бюллетеней на гагаузском языке, 2722— на государственном и еще 101669 бюллетень на русском языке. За ходом голосования будут наблюдать представители 65 местных общественных организаций и около 60 международных — своих наблюдателей направили посольства США, Украины, Турции, России и других стран.
Организатор проведения выборов башкана — местный ЦИК, соответствующие структуры Молдавии не вмешиваются в этот процесс. Предварительные результаты выборов ЦИК Гагаузии обещает озвучить уже в понедельник утром. Выборы главы Гагаузии проводятся раз в четыре года.
Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии. Там проживают 155,6 тысячи человек, или 4,6% населения страны. Гагаузия традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.