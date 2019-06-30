Из Канска эвакуировали 17 человек из-за наводнения

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Семнадцать человек, в том числе пятеро детей, эвакуированы из-за подъема уровня воды в реке Кан в городе Канске Красноярского края, сообщили РИА Новости в воскресенье в экстренных службах региона.

"В Канске подтоплено 56 придомовых участков из 40 дачных. В зоне подтопления 264 человека, в том числе 27 детей. Эвакуированы 17 человек, в том числе 5 детей", - сказал собеседник агентства.