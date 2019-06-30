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РИА Новости

В Красноярском крае ликвидировали пожар в торговом центре

07:28
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© Фото : МЧС РоссииПожар в ТК "Планета" в Рыбинском районе Красноярского края
Пожар в ТК Планета в Рыбинском районе Красноярского края
© Фото : МЧС России
Пожар в ТК "Планета" в Рыбинском районе Красноярского края
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пожар в торговом центре города Заозерный Рыбинского района ликвидирован, сообщается на сайте МЧС РФ по Красноярскому краю.
"В 09:05 по местному времени 30 июня пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, в 18.36 по местному времени 29 июня загорелся торговый комплекс "Планета", в тушении пожара участвовало 56 человек, 15 единиц техники. В 20.25 по местному времени пожар был локализован, отмечается в сообщении.
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