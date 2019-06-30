В Красноярском крае ликвидировали пожар в торговом центре

"В 09:05 по местному времени 30 июня пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 18.36 по местному времени 29 июня загорелся торговый комплекс "Планета", в тушении пожара участвовало 56 человек, 15 единиц техники. В 20.25 по местному времени пожар был локализован, отмечается в сообщении.