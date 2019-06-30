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РИА Новости

Трамп подтвердил, что встретится с Ким Чен Ыном

07:26
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© AP Photo / Evan VucciРукопожатие лидеров США и Северной Кореи. Архивное фото
Рукопожатие лидеров США и Северной Кореи. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в воскресенье встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
"Мы едем на границу, в демилитаризованную зону, я буду встречаться с председателем Кимом. Жду нашей встречи, у нас сложились хорошие отношения", - сказал Трамп в Сеуле на пресс-конференции с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал Fox News.
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