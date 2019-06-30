Трамп подтвердил, что встретится с Ким Чен Ыном

ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в воскресенье встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
"Мы едем на границу, в демилитаризованную зону, я буду встречаться с председателем Кимом. Жду нашей встречи, у нас сложились хорошие отношения", - сказал Трамп в Сеуле на пресс-конференции с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал Fox News.
30 сентября 2018, 05:23Трамп заявил, что они с Ким Чен Ыном "влюбились друг в друга"