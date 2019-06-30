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РИА Новости

Мун Чжэ Ин: лидеры США и КНДР впервые встретятся в демилитаризованной зоне

07:23
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Корея Мун Чжэ Ин. Архивное фото
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин. Архивное фото
ТОКИО, 30 июн - РИА Новости. Впервые в истории лидеры США и КНДР в воскресенье встретятся на военно-демаркационной линии на Корейском полуострове, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин после переговоров в Сеуле с американским президентом Дональдом Трампом.
"Впервые за 66 лет после подписания соглашения о перемирии США и Северная Корея встречаются в Пханмунджоме", - сказал Мун Чжэ Ин на совместной пресс-конференции.
Ожидается, что встреча Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится в ближайшие часы, перед завершением визита американского президента в Южную Корею.
Корейская война 1950-1953 годов, в которой США воевали под флагом ООН, завершилась подписанием соглашения о перемирии, а договора о мире до сих пор нет. Пункт переговоров в Пханмунджоме после заключения перемирия служит местом для контактов с Северной Кореей на разных уровнях. В 2018 году в демилитаризованной зоне встречались Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын.
Ранее состоялись две встречи Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре и Ханое.
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Мун Чжэ ИнДональд ТрампКим Чен ЫнЮжная КореяКНДРСШАВ мире
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