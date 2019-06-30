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РИА Новости

В Приамурье вода ушла из всех подтопленных домов в двух селах

07:19
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июн - РИА Новости. Вода ушла со всех приусадебных участков, домов и автомобильных дорог сел Бысса и Февральское Селемджинского района Амурской области, в котором введен режим ЧС, пострадавшего от дождевого паводка, сообщает ГУ МЧС по региону.
В пятницу сообщалось, что в селе Февральское от воды освободились 5 жилых домов. 15 человек, в том числе 8 детей, находившиеся у родственников, вернулись в свое жилье.
"В настоящее время вода ушла из всех подтопленных домов, приусадебных участков и автомобильных дорог в сёлах Бысса и Февральское Селемджинского района",- сообщает ГУ МЧС по Амурской области.
В реке Селемджа продолжается снижение уровня воды. Для оказания помощи населению в Селемджинском районе находится аэромобильная группировка ГУ МЧС по Амурской области, в ее составе 30 человек, группировка оснащена всем необходимым для автономного проживания в полевых условиях, плавсредствами и аварийно-спасательным оборудованием для оказания помощи населению, спасатели оказывают адресную помощь, контролируют гидрологическую обстановку.
Для возможного размещения эвакуированного населения в Февральске в готовности к работе находятся три пункта временного размещения. Для контроля за ситуацией организована работа оперативного штаба.
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