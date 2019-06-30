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РИА Новости

В Иркутской области более 1,7 тысячи домов остаются подтопленными

06:48
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанкПаводок в Иркутской области
Паводок в Иркутской области
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
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ИРКУТСК, 30 июн – РИА Новости. Более 1,7 тысячи домов, в которых жили более 4 тысяч человек, остаются подтопленными в Иркутской области, сообщает ГУМЧС региона.
Как сообщает ведомство, в 5 муниципальных районах Иркутской области - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском - из-за дождевого паводка были подтоплены почти 4,2 тысячи домов, в которых проживает 10,4 тысячи человек. По состоянию на 7.00 остаются подтопленными 28 населенных пунктов - 1,7 жилых домов, где проживает 4,2 тысячи человек. В 15 пунктах временного размещения находятся 1,3 тысячи человек.
30 июня местами по области ожидаются грозы, при грозах порывы северо-западного ветра 11-16 м/с, в южных районах и в горах Восточного Саяна - ливневые дожди.
Ранее сообщалось, что прогноз метеорологов в ряде подтопленных районов Иркутской области остается напряженным, кое-где пик паводка прошел, но воде уходить пока некуда. В частности, прогноз остается напряженным в районе города Тулуна. В понедельник-вторник ожидаются умеренные осадки, поэтому 6-7 июля может быть небольшой приток воды.
В Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. По последним данным МЧС России, в результате наводнения в регионе пять человека погибли, еще более ста госпитализированы.
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