Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят меньше 500 рублей

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Минимальные суммы за услуги ЖКХ в прошлом году коммунальщики предъявили жителям Дагестана, Тувы и Ингушетии, пишет Минимальные суммы за услуги ЖКХ в прошлом году коммунальщики предъявили жителям Дагестана, Тувы и Ингушетии, пишет "Российская газета" со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Отмечается, что россияне, проживающие в Республике Дагестан, ежемесячно тратили в 2018 году в среднем 457 рублей за одного человека, в Туве — 478, а в Ингушетии — 488.

Самые дорогие услуги ЖКХ в среднем оказались в Магаданской области, где россиянам предъявляли квитанции на 3511 рублей в месяц за одного жильца. Также высокая стоимость ЖКХ замечена в Камчатском крае (3420 рублей), Мурманской области (3003), Чукотском автономном округе (2774) и Московской области (3607).