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РИА Новости

Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят меньше 500 рублей

06:01
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Минимальные суммы за услуги ЖКХ в прошлом году коммунальщики предъявили жителям Дагестана, Тувы и Ингушетии, пишет "Российская газета" со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Отмечается, что россияне, проживающие в Республике Дагестан, ежемесячно тратили в 2018 году в среднем 457 рублей за одного человека, в Туве — 478, а в Ингушетии — 488.
Квитанция за услуги ЖКХ
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Самые дорогие услуги ЖКХ в среднем оказались в Магаданской области, где россиянам предъявляли квитанции на 3511 рублей в месяц за одного жильца. Также высокая стоимость ЖКХ замечена в Камчатском крае (3420 рублей), Мурманской области (3003), Чукотском автономном округе (2774) и Московской области (3607).
Подчеркивается, что в среднем за прошлый год россиянам пришлось заплатить 17 936 рублей (почти 1,5 тысячи рублей в месяц) за услуги ЖКХ.
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Общество
Популярные комментарии
"Отмечается, что россияне, проживающие в Республике Дагестан, ежемесячно тратили в 2018 году в среднем 457 рублей за одного человека, в Туве — 478, а в Ингушетии — 488."- А они почему бредовые исследования проводят- " на одного человека"??? Сейчас почти все по счетчикам, ну кроме вывоза мусора... Они бы еще расчеты проводили по количеству лампочек, по этажности... А так просто бред!!!
30 июня, 06:51
Alex Ak.
4040003
" Коммунальные услуги — это предоставление услуг холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжение, газоснабжение и отопление."... Что беда дешево, у нас зимой в Пермском крае за коммуналку за 2-х комнатную квартиру выходит около 5000-6000 тыс. рэ... А тут самые дорогие услуги на 3500 рэ... Странно как-то...
30 июня, 06:30
Alex Ak.
3630004
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