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РИА Новости

Трамп заявил, что Южная Корея и КНДР повысили свою безопасность

05:50
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Мун Чжэ Ином в столице Южной Кореи заявил, что Сеул и Пхеньян резко повысили свою безопасность благодаря его приходу к власти.
"И Северная Корея, и Южная Корея в лучшем положении, чем они были два с половиной года назад... Это просто небо и земля", - заявил Трамп.
Он подтвердил, что рассчитывает встретиться в воскресенье с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне между двумя Кореями.
"Есть возможность, что мы встретимся с Кем Чен Ыном. Председатель Ким хочет этого, и мне бы хотелось этого", - сказал Трамп.
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Мун Чжэ ИнДональд ТрампЮжная КореяКНДРСШАВ мире
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