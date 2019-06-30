Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-30T05:37Z
https://ria.ru/20190630/1556053643.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155603/84/1556038472_0:0:2795:1572_1036x0_80_0_0_05417b8d57763d47848873222dff27ea.jpg
РИА Новости

Уровень воды в иркутском городе Тулун упал ниже 13 метров

05:37
2905
© ГУ МЧС России по Иркутской области Районы Иркутской области, которые попали в зону подтопления. 29 июня 2019
Районы Иркутской области, которые попали в зону подтопления. 29 июня 2019
© ГУ МЧС России по Иркутской области
ИРКУТСК, 30 июн – РИА Новости. Уровень воды в реке Ия, затопившей город Тулун в Иркутской области, снизился до 1289 сантиметров, сообщается на сайте администрации города.
В Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. В Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском и Чунском районах в зоне действия паводка находится более 30 населенных пунктов, разрушены 8 мостов, еще 6 повреждены. По данным МЧС РФ, пять человек погибли, более 100 госпитализированы. Более всего от паводка пострадал город Тулун, где на полночь субботы (19.00 мск) уровень воды в реке Ия составлял 1348 сантиметра.
В воскресенье в 6.00 по местному времени (1.00 мск) уровень воды снизился до 1306 сантиметров и оставался стабильным в течение двух часов.
"Уровень воды в реке Ия на 10.00 (5.00 мск) 30 июня составил 1289 см (-17)", - говорится в сообщении.
132702
Обсудить 0
Паводок в Иркутской областиИркутская областьТулунПроисшествия
Рекомендуем
Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире
Ляшко и Саакашвили устроили перепалку в прямом эфире
РИА
Новости
Пожар в ТК Планета в Рыбинском районе Красноярского края
В Красноярском крае загорелся торговый комплекс
Пожилая женщина торгует на улице в Киеве
Депутат Рады рассказал о последствиях ассоциации с Евросоюзом
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати
Путин отреагировал на возражения Элтона Джона
Лента
новостей
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Уровень воды в иркутском городе Тулун понизился почти до 13 метров
Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о Путине
Митингующие в центре Тбилиси, Грузия. 29 июня 2019
В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
Президент РФ Владимир Путин
Названы бессмертные агенты Путина на Западе. Они оказались знаменитостями
Британская актриса Дейзи Ридли
"Звездные войны" продолжатся без Дейзи Ридли
В Калмыкии пять человек погибли в ДТП
Паводок в Иркутской области
В иркутском городе Тулун наладили железнодорожное сообщение
Большой зал Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Архивное фото
Назван обладатель Гран-при конкурса Чайковского
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят меньше 500 рублей
Продажа кондиционеров. Архивное фото
Эксперты выяснили, где продаются самые дорогие и самые дешевые кондиционеры
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:05Матвиенко призвала укреплять международное парламентское сотрудничество
10:56Первая в истории встреча лидеров США, Южной Кореи и КНДР завершилась
10:52"Ни холодно, ни жарко". В Крыму ответили на прекращение работы Skyscanner
10:44В Армении три человека погибли и пять пострадали в ДТП
10:42Около 800 тысяч человек посетили форум "Армия-2019"
10:38Почти 30 тысяч жителей Иркутской области остаются без света из-за паводка
10:24Рукопожатие в буферной зоне стало символом перемен, заявил Ким Чен Ын
10:23Силовики обстреляли из минометов окраины Донецка, заявили в ДНР
10:22В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:20Экс-супругу Цеповяза задержали по делу о вымогательстве
10:16Ким Чен Ын отметил символическое значение пересечения границы КНДР Трампом
10:11Трамп готов пригласить Ким Чен Ына посетить с визитом США
10:11Российские туристы стали больше времени проводить на Мальте
10:03Ученые рассказали о "предсмертных" переживаниях людей
09:55Главы США, Южной Кореи и КНДР впервые встретились в демилитаризованной зоне
09:54Трамп и Ким Чен Ын поблагодарили друг друга за встречу на границе Корей
09:52Трамп стал первым президентом США, ступившим на территорию КНДР
09:49Трамп встретился с Ким Чен Ыном на межкорейской границе
09:47Силовики 26 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:40В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны ВСУ
Лента новостейМолния