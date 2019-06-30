Уровень воды в иркутском городе Тулун упал ниже 13 метров

В Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. В Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском и Чунском районах в зоне действия паводка находится более 30 населенных пунктов, разрушены 8 мостов, еще 6 повреждены. По данным МЧС РФ, пять человек погибли, более 100 госпитализированы. Более всего от паводка пострадал город Тулун, где на полночь субботы (19.00 мск) уровень воды в реке Ия составлял 1348 сантиметра.