Трамп рассчитывает на встречу с Ким Чен Ыном в воскресенье

ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в воскресенье.

"Я еду в демилитаризованную зону и, насколько я понимаю, они хотят встретиться, а я бы хотел поздороваться. Это будет очень коротко", - сказал Трамп, выступая перед группой южнокорейских бизнесменов. Слова президента США передали американские телеканалы.

Ранее Трамп предложил Ким Чен Ыну краткую встречу. Официальная программа Трампа предполагает, что он пробудет в демилитаризованной зоне около 15 минут в воскресенье.

"Разговаривая, мы ничего не теряем", - добавил Трамп.