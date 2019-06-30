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РИА Новости

Трамп рассчитывает на встречу с Ким Чен Ыном в воскресенье

05:09
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© AP Photo / Susan Walsh, poolЛидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh, pool
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в воскресенье.
"Я еду в демилитаризованную зону и, насколько я понимаю, они хотят встретиться, а я бы хотел поздороваться. Это будет очень коротко", - сказал Трамп, выступая перед группой южнокорейских бизнесменов. Слова президента США передали американские телеканалы.
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
3 января 2018, 03:54
Трамп заявил, что его ядерная кнопка больше, чем у Ким Чен ЫнаАмериканский президент ответил на новогоднее предупреждение северокорейского лидера.
Ранее Трамп предложил Ким Чен Ыну краткую встречу. Официальная программа Трампа предполагает, что он пробудет в демилитаризованной зоне около 15 минут в воскресенье.
"Разговаривая, мы ничего не теряем", - добавил Трамп.
По его словам, встреча пока что не определена окончательно. "Посмотрим, что будет, ничто еще не окончательно", - сказал Трамп.
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