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РИА Новости

В Магнитогорске локализовали пожар на городской ярмарке

04:45
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© Фото : ГУ МЧС РФ по Челябинской областиПожар на городской ярмарке в Магнитогорске. 30 июня 2019
Пожар на городской ярмарке в Магнитогорске. 30 июня 2019
© Фото : ГУ МЧС РФ по Челябинской области
Пожар на городской ярмарке в Магнитогорске. 30 июня 2019
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пожарные локализовали пожар на городской ярмарке в Магнитогорске на площади 2,3 тысячи квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Челябинской области.
Ранее сообщалось, что в 02.16 (00.16 мск) поступило сообщение о пожаре на центральной городской ярмарке на улице Грязнова 57. В 04.12 (02.12 мск).
"В 04.56 часов (02.56 мск) пожар локализован на площади в 2300 квадратных метров", - говорится в сообщении.
МЧС информирует, что из-за позднего сообщения о случившемся и сильного ветра пожар получил быстрое распространение. На место пожара стянуты значительные силы и средства муниципального звена областной подсистемы РСЧС (единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, угрозы для экологии также нет.
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