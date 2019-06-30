В Магнитогорске локализовали пожар на городской ярмарке

Пожар на городской ярмарке в Магнитогорске. 30 июня 2019

Пожар на городской ярмарке в Магнитогорске. 30 июня 2019

© Фото : ГУ МЧС РФ по Челябинской области Пожар на городской ярмарке в Магнитогорске. 30 июня 2019

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пожарные локализовали пожар на городской ярмарке в Магнитогорске на площади 2,3 тысячи квадратных метров, сообщается на Пожарные локализовали пожар на городской ярмарке в Магнитогорске на площади 2,3 тысячи квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Челябинской области.

Ранее сообщалось, что в 02.16 (00.16 мск) поступило сообщение о пожаре на центральной городской ярмарке на улице Грязнова 57. В 04.12 (02.12 мск).

"В 04.56 часов (02.56 мск) пожар локализован на площади в 2300 квадратных метров", - говорится в сообщении.

МЧС информирует, что из-за позднего сообщения о случившемся и сильного ветра пожар получил быстрое распространение. На место пожара стянуты значительные силы и средства муниципального звена областной подсистемы РСЧС (единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).