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РИА Новости

Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на саммите G20

04:42
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи на полях "Группы двадцати". 29 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи на полях Группы двадцати. 29 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Владимир Путин в ходе встречи с Ангелой Меркель на саммите "большой двадцатки" заметил растерянность немецкого лидера, перепутавшей место, где она должна была сесть.
На кадрах, которые опубликовало видеоагентство Ruptly, можно видеть, как Меркель сверяет с Путиным часы, после чего идет не в ту сторону. Президент России в этот момент подсказал канцлеру, пригласив сесть с другой стороны стола.
Путин рассказал после встречи, что стороны договорились и в дальнейшем использовать "нормандский формат", чтобы урегулировать конфликт в Донбассе. Кроме того, они обсудили вопросы двусторонней повестки.
С Меркель за последнее время два раза происходили приступы дрожи во время официальных встреч. Первый раз это случилось 18 июня на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским. Меркель заметно дрожала, особенно во время исполнения государственных гимнов. Повторно это произошло 27 июня на приеме у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
В Осаке на встрече с Путиным канцлер выглядела бодро, а в кулуарах саммита рассказала, что чувствует себя хорошо, однако не пояснила, обращалась ли к врачу. Она выразила уверенность, что "это как само появилось, так само и пройдет".
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа) на полях саммита Группы двадцати. 28 июня 2019
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Ангела МеркельВладимир ПутинВ мире
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