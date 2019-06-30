Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на саммите G20

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи на полях "Группы двадцати". 29 июня 2019

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Владимир Путин в ходе встречи с Ангелой Меркель на саммите "большой двадцатки" заметил растерянность немецкого лидера, перепутавшей место, где она должна была сесть.

На кадрах, которые опубликовало видеоагентство Ruptly, можно видеть, как Меркель сверяет с Путиным часы, после чего идет не в ту сторону. Президент России в этот момент подсказал канцлеру, пригласив сесть с другой стороны стола.

Путин рассказал после встречи, что стороны договорились и в дальнейшем использовать "нормандский формат", чтобы урегулировать конфликт в Донбассе. Кроме того, они обсудили вопросы двусторонней повестки.

С Меркель за последнее время два раза происходили приступы дрожи во время официальных встреч. Первый раз это случилось 18 июня на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским. Меркель заметно дрожала, особенно во время исполнения государственных гимнов. Повторно это произошло 27 июня на приеме у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.