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РИА Новости

Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о Путине

04:28
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Телеведущие Ольга Скабеева и Владимир Соловьев поспорили по поводу перевода слов президента США Дональда Трампа о Владимире Путине.
В комментарии ВГТРК говорится, что Трамп назвал Путина "прекрасным парнем" — в оригинале great guy. При этом вне контекста слово great может переводиться с английского языка как "великий", "значительный", "потрясающий", "прекрасный".
Скабеева в шутку подвергла критике использовавшийся перевод.
"Не прекрасный, скорее — великий! Зачем стесняться?" — написала она в Telegram.
Соловьев, возразив Скабеевой, отметил, что вследствие упоминания разговорного слова guy, то есть "парень", слова американского лидера следует перевести как "отличный парень, не больше, но и не меньше".
Скабеева в ответ вспомнила предвыборный лозунг Трампа "Make America great again", который переводится фразой "Сделаем Америку снова великой".
"Ни про какую стилистику мы с Трампом не хотим даже слышать. К тому же Путин — великий. Кто ж будет спорить?" — отметила она.
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония. 29 июня 2019
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Трамп прокомментировал слова Путина о либерализме

Встреча президентов

Президенты России и США в рамках саммита "Большой двадцатки" в Осаке провели полуторачасовую встречу, где обсудили ряд международных проблем.
Трамп охарактеризовал ее как "замечательную дискуссию". Он, в частности, выразил мнение, что торговый оборот между странами следовало бы увеличить.
Путин назвал консультации полезными. По его словам, президенты говорили о ситуации в различных регионах мира. Он добавил, что беседа была "хорошей" и прошла в деловом, прагматичном ключе.
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Дональд ТрампВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
подлизнула ) Соловьеву завидно стало.
30 июня, 05:39
давно живу и ёлочка нравится Т
611100010
было бы из за кого спорить ! а так перелизала ,соловьёв нервно курит в сторонке! пора менять ведущего на в *вечере*.! ей надо было продолжить ВЕЛИКИЙ СКАЗОЧНЫЙ парень ! вот была бы бомба.
30 июня, 06:50
Alexandr Beloglaov
281110116
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