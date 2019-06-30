Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о Путине

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Телеведущие Ольга Скабеева и Владимир Соловьев поспорили по поводу перевода слов президента США Дональда Трампа о Владимире Путине.

В комментарии ВГТРК говорится, что Трамп назвал Путина "прекрасным парнем" — в оригинале great guy. При этом вне контекста слово great может переводиться с английского языка как "великий", "значительный", "потрясающий", "прекрасный".

Скабеева в шутку подвергла критике использовавшийся перевод.

"Не прекрасный, скорее — великий! Зачем стесняться?" — написала она в Telegram.

Соловьев, возразив Скабеевой, отметил, что вследствие упоминания разговорного слова guy, то есть "парень", слова американского лидера следует перевести как "отличный парень, не больше, но и не меньше".

Скабеева в ответ вспомнила предвыборный лозунг Трампа "Make America great again", который переводится фразой "Сделаем Америку снова великой".

"Ни про какую стилистику мы с Трампом не хотим даже слышать. К тому же Путин — великий. Кто ж будет спорить?" — отметила она.

Встреча президентов

Президенты России и США в рамках саммита "Большой двадцатки" в Осаке провели полуторачасовую встречу, где обсудили ряд международных проблем.

Трамп охарактеризовал ее как "замечательную дискуссию". Он, в частности, выразил мнение, что торговый оборот между странами следовало бы увеличить.