Тульская область готова принять 100 детей из Приангарья на летние каникулы

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Тульская область готова принять 100 детей в сопровождении взрослых из пострадавших от паводка районов Иркутской области на летние каникулы, сообщается на Тульская область готова принять 100 детей в сопровождении взрослых из пострадавших от паводка районов Иркутской области на летние каникулы, сообщается на сайте правительства Тульской области.

Двадцать девятого июня состоялся телефонный разговор губернатора Тульской области Алексея Дюмина с министром РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгением Зиничевым.

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"Алексей Дюмин сообщил, что ‪с 1 июля‬ Тульская область готова принять 100 детей из пострадавших районов в сопровождении взрослых на период летних каникул. Губернатор отметил, что регион возьмёт на себя все расходы, связанные с их транспортировкой и размещением", - говорится в сообщении.

Кроме того, Дюмин доложил о готовности оказать помощь трем соцобъектам, пострадавшим от наводнения, в восстановлении материально-технической базы.