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РИА Новости

Пострадавшие от паводка жители Иркутской области начали получать выплаты

04:05
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© Фото : Виктор БельцовЗона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
© Фото : Виктор Бельцов
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
МОСКВА, 30 июнРИА Новости. Пострадавшим от паводка жителям Иркутской области начали выплачивать компенсации, сообщил губернатор Сергей Левченко.
"Средства на эти цели в размере 662 миллионов рублей выделены из бюджета Российской Федерации. Деньги уже поступили в бюджет региона. Из областной казны на выплаты пострадавшим также направлено 318 миллионов рублей", — говорится в сообщении на сайте областного правительства.
Всем пострадавшим начнут выплачивать по десять тысяч рублей. В утвержденных списках сейчас 3600 человек. Левченко отметил, что необходимые суммы переведены во все районы. Кроме того, уже перечислены на карточки те соцвыплаты, которые областной бюджет предусматривает в таких случаях.
Губернатор добавил, что восстановление жилья — одна из самых важных и первостепенных задач. "Постараемся, чтобы у каждого человека, у каждой семьи был выбор, какое жилье получить. Причем это необязательно должен быть Тулун или Нижнеудинск", — подчеркнул он.
В ночь на воскресенье Владимир Путин провел в Братске совещание по ликвидации последствий наводнения. Президент заявил, что компенсации пострадавшим от паводка нужно начать выплачивать "уже сегодня" и поручил организовать эту работу без лишних формальностей.
В Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. По последним данным МЧС России, пять человек погибли, более ста госпитализированы, судьба еще двоих, в том числе одного ребенка, остается неизвестной. Вода в Тулуне постепенно спадает: за последние часы ее уровень в реке Ия понизился более чем на 20 сантиметров.
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Паводок в Иркутской областиСергей ЛевченкоИркутская областьОбщество
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