Пострадавшие от паводка жители Иркутской области начали получать выплаты

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Пострадавшим от паводка жителям Иркутской области начали выплачивать компенсации, сообщил губернатор Сергей Левченко.

"Средства на эти цели в размере 662 миллионов рублей выделены из бюджета Российской Федерации. Деньги уже поступили в бюджет региона. Из областной казны на выплаты пострадавшим также направлено 318 миллионов рублей", — говорится в сообщении на сайте областного правительства.

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Всем пострадавшим начнут выплачивать по десять тысяч рублей. В утвержденных списках сейчас 3600 человек. Левченко отметил, что необходимые суммы переведены во все районы. Кроме того, уже перечислены на карточки те соцвыплаты, которые областной бюджет предусматривает в таких случаях.

Губернатор добавил, что восстановление жилья — одна из самых важных и первостепенных задач. "Постараемся, чтобы у каждого человека, у каждой семьи был выбор, какое жилье получить. Причем это необязательно должен быть Тулун или Нижнеудинск", — подчеркнул он.

В ночь на воскресенье Владимир Путин провел в Братске совещание по ликвидации последствий наводнения. Президент заявил, что компенсации пострадавшим от паводка нужно начать выплачивать "уже сегодня" и поручил организовать эту работу без лишних формальностей.