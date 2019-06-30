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РИА Новости

В России завершается действие соглашений о стабилизации рынка топлива

03:46
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАЗС. Архивное фото
АЗС. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 30 июня - РИА Новости. Действие соглашений между властями и нефтекомпаниями по топливному рынку, которые регулировали в том числе цены, завершается в июне. Эксперты считают, что при этом не возникает предпосылок для резкого роста цен и их динамика останется в пределах инфляции.
Российские власти в 2018 году подписали соглашения о стабилизации рынка топлива с десятью крупными российскими нефтекомпаниями. Первоначально оно действовало с первого ноября по 31 марта 2019 года, в конце марта его продлили до конца июня. Компании повысили розничные цены с нового года не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с февраля индексируют их равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%).
Продлевать соглашения еще раз не планируется. Сдерживать рост цен на топливо, независимо от наличия соглашений, призваны специальные налоговые механизмы, в частности так называемый демпфирующий акциз, рассказывали в Минфине. Кроме того, как сообщала газета "Ведомости", на совещании 17 июня у первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака с нефтяниками стороны на словах договорились, что рост цен на топливо на мелкооптовом рынке и на АЗС не будет превышать инфляцию.

Мнения экспертов

По прогнозам экспертов, при отмене соглашений предпосылок для резкого роста цен на топливо нет. Такого мнения придерживается президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов. Эксперт заявил РИА Новости, что непродление соглашений может привести к шаткому равновесию на рынке, при этом резкий рост цен на бензин маловероятен.
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При этом он предположил, что регуляторы все-таки пришли к консенсусу относительно расширения демпфирующего механизма (он, в частности, компенсирует нефтяникам часть разницы между ценой на топливо в России и более высокой экспортной) и в очередной раз делают ставку на то, что он заработает. Такую точку зрения разделяет главный экономист VYGON Consulting Сергей Ежов. По его мнению, сегодня ситуация на рынке достаточно сбалансирована и "коренным образом" отличается от лета прошлого года, когда убытки от оптовой реализации топлива на внутреннем рынке доходили почти до 20 тысяч рублей за тонну.
По словам собеседника агентства, сейчас они сравнительно невелики и компенсируются за счет демпфирующего механизма. Разница между розничными и оптовыми ценами сейчас в среднем достаточна для покрытия расходов торгового сегмента. Таким образом, при сохранении текущих котировок даже в случае отмены соглашения отсутствуют предпосылки для роста цен на топливо, превышающего инфляцию, считает главный экономист VYGON Consulting.
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Что будет с ценами на бензин этим летом
665019110
Обсудить 19
РоссияЭкономика
Популярные комментарии
Власть должна не «договариваться», а регулировать экономику рыночными методами. Стимулировать налогами строительство НПЗ, розничную торговлю бензином. Пока олигархам будет выгоднее экспортировать нефть, лес кругляк и т.д. НИЧЕГО не изменится.
30 июня, 05:36
XXyz1965
1501101
Путин либерал. Он ничего регулировать не собирается. А Медведев... Медведев, я вообще не знаю что это такое. Это загадка российской политики. Потому что , он такой же премьер министр, как и танцор.
30 июня, 06:01
Sobaka Sobaka
1020000
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