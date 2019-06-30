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РИА Новости
Культура

Назван обладатель Гран-при конкурса Чайковского

03:36
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкБольшой зал Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Архивное фото
Большой зал Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Большой зал Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Французский пианист, лауреат I премии по специальности "фортепиано" Александр Канторов стал обладателем Гран-при Международного конкурса имени Чайковского, сообщает пресс-служба конкурса.
Двадцать девятого июня после заключительного гала-концерта, который прошел на сцене Мариинского-2 в Петербурге, имя обладателя Гран-при конкурса объявил сопредседатель организационного комитета Валерий Гергиев.
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Участнику конкурса имени Чайковского разложили ноты в обратном порядке
Ранее сообщалось, что победителей Международного конкурса имени Чайковского наградили на торжественной церемонии в Доме Пашкова в пятницу. Конкурс является крупнейшим событием в мире классической музыки. Он проводится с периодичностью раз в четыре года.
Первое место среди пианистов занял Александр Канторов из Франции, среди скрипачей — Сергей Догадин из России, среди виолончелистов — Златомир Фанг из США. Победителем по специальности "Сольное пение" среди женщин стала Мария Баракова из России, среди мужчин награду присудили Александросу Ставракакису из Греции.
В этом году впервые за победу в конкурсе сражались музыканты по специальностям "Медные духовые инструменты" и "Деревянные духовые инструменты". Первую премию по специальности "Медные духовые инструменты" разделили валторнист Юн Женг из Китая и тромбонист Алексей Лобиков из России. Победителем по специальности "Деревянные духовые инструменты" стал флейтист Матвей Демин.
Большой зал Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского
20 июня, 15:15
Трансляцию конкурса Чайковского за три дня посмотрели три миллиона человек
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КультураКонкурс имени П. И. Чайковского
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