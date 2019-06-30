Назван обладатель Гран-при конкурса Чайковского

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Французский пианист, лауреат I премии по специальности "фортепиано" Александр Канторов стал обладателем Гран-при Международного конкурса имени Чайковского, сообщает пресс-служба конкурса.

Двадцать девятого июня после заключительного гала-концерта, который прошел на сцене Мариинского-2 в Петербурге, имя обладателя Гран-при конкурса объявил сопредседатель организационного комитета Валерий Гергиев.

Ранее сообщалось, что победителей Международного конкурса имени Чайковского наградили на торжественной церемонии в Доме Пашкова в пятницу. Конкурс является крупнейшим событием в мире классической музыки. Он проводится с периодичностью раз в четыре года.

Первое место среди пианистов занял Александр Канторов из Франции, среди скрипачей — Сергей Догадин из России, среди виолончелистов — Златомир Фанг из США. Победителем по специальности "Сольное пение" среди женщин стала Мария Баракова из России, среди мужчин награду присудили Александросу Ставракакису из Греции.