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РИА Новости

Эксперты выяснили, где продаются самые дорогие и самые дешевые кондиционеры

03:30
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПродажа кондиционеров. Архивное фото
Продажа кондиционеров. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Продажа кондиционеров. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Эксперты сервиса объявлений "Юла" выяснили, где в России можно приобрести самые дорогие и самые дешевые кондиционеры.
В июне интерес пользователей сервиса к кондиционерам резко вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "На фоне стоявшей жары просмотры климатической техники увеличились на 25%, а продажи - на 44%. Чаще всего продавцы выставляли настенные кондиционеры. На них приходилось более половины объявлений, или 63%, тогда как на мобильные - 37%", - сообщили РИА Новости в компании.
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Средняя стоимость кондиционера составила 9,49 тысячи рублей, причём настенные модели оказались на 70% дороже, чем мобильные. Самые дорогие устройства продавались в Абакане (15,46 тысячи рублей), Иркутске (12,35 тысячи рублей), Екатеринбурге (11,92 тысячи рублей) и Владивостоке (11,3 тысячи рублей).
Дешевле всего можно было приобрести кондиционеры в Хабаровске (7,58 тысячи рублей), Самаре (7,45 тысячи рублей), Саратове (7,17 тысячи рублей) и Волгограде (6,45 тысячи рублей).
В Москве и Санкт-Петербурге кондиционер обойдется в 11,11 тысячи и 10,7 тысячи рублей соответственно.
Как рассказали аналитики "Юлы", больше всего предложений со скидками на кондиционеры в прошлом году было в августе (17% от всех объявлений), а меньше всего - в июне (5,7%).
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