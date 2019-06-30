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РИА Новости

Чемезов назначил гендиректора нового холдинга "Ростеха"

03:07
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГенеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Архивное фото
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Генеральным директором АО "Корпорация "Росхимзащита", которая в конце 2018 года вошла в состав Ростеха, назначен бывший глава ЦНИИП при Минстрое России Марат Чабдаров, сообщил РИА Новости источник в промышленности.
В декабре 2018 года указом президента РФ 100% акций корпорации "Росхимзащита" были переданы Ростеху. В Ростехе РИА Новости сообщили, что передача акций займет не более полутора лет.
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"Двадцать седьмого июня генеральным директором "Ростеха" Сергеем Чемезовым был подписан приказ о досрочном прекращении полномочий гендиректора корпорации "Росхимзащита" Константина Стяжкина и о назначении на эту должность Марата Чабдарова", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что основными задачами нового руководителя станет улучшение операционных показателей корпорации, реализация мероприятий в области импортозамещения иностранных комплектующих, которые используются для создания средств защиты, а также выход на внешние рынки с продукцией отечественного производства.
В Ростехе подтвердили назначение. "У холдинга новый руководитель. Корпорация поступательно реализует планы по созданию на базе переданных активов мощного холдинга со специализацией в области средств химической защиты", - сообщили РИА Новости в госкорпорации.
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РостехСергей ЧемезовРоссияБезопасностьЭкономика
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