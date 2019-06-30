Чемезов назначил гендиректора нового холдинга "Ростеха"

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Генеральным директором АО "Корпорация "Росхимзащита", которая в конце 2018 года вошла в состав Ростеха, назначен бывший глава ЦНИИП при Минстрое России Марат Чабдаров, сообщил РИА Новости источник в промышленности.

В декабре 2018 года указом президента РФ 100% акций корпорации "Росхимзащита" были переданы Ростеху. В Ростехе РИА Новости сообщили, что передача акций займет не более полутора лет.

"Двадцать седьмого июня генеральным директором "Ростеха" Сергеем Чемезовым был подписан приказ о досрочном прекращении полномочий гендиректора корпорации "Росхимзащита" Константина Стяжкина и о назначении на эту должность Марата Чабдарова", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что основными задачами нового руководителя станет улучшение операционных показателей корпорации, реализация мероприятий в области импортозамещения иностранных комплектующих, которые используются для создания средств защиты, а также выход на внешние рынки с продукцией отечественного производства.