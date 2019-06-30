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РИА Новости

Уровень воды в иркутском городе Тулун понизился почти до 13 метров

02:36
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© Фото : МЧС РоссииЗона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
© Фото : МЧС России
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Уровень воды в реке Ия понизился за два часа на 21 сантиметр и достиг 13,06 метра в городе Тулуне Иркутской области, сообщается на сайте администрации города.
В Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. По последним данным МЧС России, в результате наводнения в регионе пять человека погибли, еще 97 госпитализированы, судьба еще двоих остается неизвестной, в том числе одного ребенка.
"Уровень воды в реке Ия на 06.00 (01.00 мск) 30 июня составил 1306 сантиметр (-21)", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что прогноз метеорологов в ряде подтопленных районов Иркутской области остается напряженным, кое-где пик паводка прошел, но воде уходить пока некуда. В частности, прогноз остается напряженным в районе города Тулуна. В понедельник-вторник ожидаются умеренные осадки, поэтому 6-7 июля может быть небольшой приток воды.
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Паводок в Иркутской областиИркутская областьТулунПроисшествия
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