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РИА Новости

В центре Москвы загорелся двухэтажный дом

01:54
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Двухэтажное здание горит в Хамовниках в Москве, сообщает на сайте ГУ МЧС РФ по городу Москве.
"В 01.04 в оперативную дежурную смену... поступило сообщение о пожаре по адресу: 1-й Неопалимовский переулок, дом 9/15, где происходит загорание на 2-м этаже и кровле 2-х этажного здания", - говорится в сообщении.
пожар в одном из цехов завода Красмаш
26 апреля, 17:38
Опубликовано видео пожара в одном из цехов завода "Красмаш"
Сообщается, что площадь пожара составляет около 300 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. Пожар тушат 60 человек личного состава.
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