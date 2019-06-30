В центре Москвы загорелся двухэтажный дом

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Двухэтажное здание горит в Хамовниках в Москве, сообщает на сайте ГУ МЧС РФ по городу Москве.
"В 01.04 в оперативную дежурную смену... поступило сообщение о пожаре по адресу: 1-й Неопалимовский переулок, дом 9/15, где происходит загорание на 2-м этаже и кровле 2-х этажного здания", - говорится в сообщении.
26 апреля, 17:38Опубликовано видео пожара в одном из цехов завода "Красмаш"
Сообщается, что площадь пожара составляет около 300 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. Пожар тушат 60 человек личного состава.