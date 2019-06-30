В Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка

БРАТСК (Иркутская обл.), 30 июн - РИА Новости. Ущерб сети дорог регионального значения в Иркутской области в связи с паводком предварительно оценивается в размере около 800 миллионов рублей, сообщил губернатор области Сергей Левченко.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко доложил президенту РФ Владимиру Путину о состоянии дорог в районах паводка. Глава государства поздно ночью прилетел в Братск, где провел совещание по паводковой ситуации в регионе.

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"Подтоплено 17 участков федеральных автомобильных дорог: в Нижнеудинске пять участков, в Тайшете - шесть, в Тулуне – шесть; 13 мостов: в Нижнеудинске 11 и в Тулуне два", - сообщил Левченко.

Кроме того, по его словам, подтоплено два участка дорог регионального значения протяженностью более 200 километров, разрушено полностью восемь деревянных мостов, один металлический, шесть мостов разрушено частично, а также причальные части двухпаромных переправ, затоплены два парома.