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РИА Новости

В Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка

00:41
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© Фото : ГУ МЧС России по Иркутской области Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Иркутской области
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
БРАТСК (Иркутская обл.), 30 июн - РИА Новости. Ущерб сети дорог регионального значения в Иркутской области в связи с паводком предварительно оценивается в размере около 800 миллионов рублей, сообщил губернатор области Сергей Левченко.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко доложил президенту РФ Владимиру Путину о состоянии дорог в районах паводка. Глава государства поздно ночью прилетел в Братск, где провел совещание по паводковой ситуации в регионе.
"Подтоплено 17 участков федеральных автомобильных дорог: в Нижнеудинске пять участков, в Тайшете - шесть, в Тулуне – шесть; 13 мостов: в Нижнеудинске 11 и в Тулуне два", - сообщил Левченко.
Кроме того, по его словам, подтоплено два участка дорог регионального значения протяженностью более 200 километров, разрушено полностью восемь деревянных мостов, один металлический, шесть мостов разрушено частично, а также причальные части двухпаромных переправ, затоплены два парома.
"Информация об ущербе сети дорог муниципального значения пока отсутствует, потому что они находятся под водой. Предварительная оценка ущерба сети дорог регионального значения составляет около 800 миллионов рублей", - сказал руководитель региона.
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Паводок в Иркутской областиСергей ЛевченкоИркутская областьПроисшествия
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