Росгидромет ожидает новый приток воды в Иркутской области

БРАТСК (Иркутская обл.), 30 июн - РИА Новости. В ряде подтопленных районов Иркутской области пик паводка прошел, но воде уходить пока некуда, заявил руководитель федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко.

"Прогноз остается напряженным в районе города Тулуна. Ожидаем, что в понедельник-вторник будут формироваться умеренные осадки, и тогда 6-7 июля может быть небольшой приток (воды)", — заявил Яковенко.

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По его словам, за последние 10 часов уровень воды упал на 40 сантиметров, что свидетельствует об уходе паводка в верховье. Это можно считать положительным событием. В то же время, воде там идти некуда, добавил глава ведомства.

При этом он сообщил, что в Нижнеудинском районе и Тайшетском паводок уходит в Красноярский край, в отличие от Тулунского.