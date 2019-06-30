Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-30T08:14Z
https://ria.ru/20190630/1556052570.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155604/04/1556040410_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_09018853962a34668a67a9c527e75eea.jpg
РИА Новости

Росгидромет ожидает новый приток воды в Иркутской области

00:33
1333
© Фото : Виктор БельцовЗона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
© Фото : Виктор Бельцов
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
БРАТСК (Иркутская обл.), 30 июн - РИА Новости. В ряде подтопленных районов Иркутской области пик паводка прошел, но воде уходить пока некуда, заявил руководитель федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко.
"Прогноз остается напряженным в районе города Тулуна. Ожидаем, что в понедельник-вторник будут формироваться умеренные осадки, и тогда 6-7 июля может быть небольшой приток (воды)", — заявил Яковенко.
По его словам, за последние 10 часов уровень воды упал на 40 сантиметров, что свидетельствует об уходе паводка в верховье. Это можно считать положительным событием. В то же время, воде там идти некуда, добавил глава ведомства.
При этом он сообщил, что в Нижнеудинском районе и Тайшетском паводок уходит в Красноярский край, в отличие от Тулунского.
Глава службы сообщил, что такой паводок является редким явлением. Так, за 83 года наблюдений нынешний удар стихии стал четвертым настолько масштабным.
Всероссийский детский центр Орленок
Вчера, 23:57
"Орленок" готов принять детей из зон подтопления в Иркутской области
001100
Обсудить 3
Паводок в Иркутской областиМаксим ЯковенкоРосгидрометИркутская областьТулунПроисшествия
Рекомендуем
Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире
Ляшко и Саакашвили устроили перепалку в прямом эфире
РИА
Новости
Пожар в ТК Планета в Рыбинском районе Красноярского края
В Красноярском крае загорелся торговый комплекс
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати
Путин отреагировал на возражения Элтона Джона
Пожилая женщина торгует на улице в Киеве
Депутат Рады рассказал о последствиях ассоциации с Евросоюзом
Лента
новостей
Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о Путине
Митингующие в центре Тбилиси, Грузия. 29 июня 2019
В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Уровень воды в иркутском городе Тулун понизился почти до 13 метров
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
Британская актриса Дейзи Ридли
"Звездные войны" продолжатся без Дейзи Ридли
Районы Иркутской области, которые попали в зону подтопления. 29 июня 2019
Уровень воды в иркутском городе Тулун упал ниже 13 метров
Президент РФ Владимир Путин
Названы бессмертные агенты Путина на Западе. Они оказались знаменитостями
В Калмыкии пять человек погибли в ДТП
Большой зал Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Архивное фото
Назван обладатель Гран-при конкурса Чайковского
Продажа кондиционеров. Архивное фото
Эксперты выяснили, где продаются самые дорогие и самые дешевые кондиционеры
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят меньше 500 рублей
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:05Матвиенко призвала укреплять международное парламентское сотрудничество
10:56Первая в истории встреча лидеров США, Южной Кореи и КНДР завершилась
10:52"Ни холодно, ни жарко". В Крыму ответили на прекращение работы Skyscanner
10:44В Армении три человека погибли и пять пострадали в ДТП
10:42Около 800 тысяч человек посетили форум "Армия-2019"
10:38Почти 30 тысяч жителей Иркутской области остаются без света из-за паводка
10:24Рукопожатие в буферной зоне стало символом перемен, заявил Ким Чен Ын
10:23Силовики обстреляли из минометов окраины Донецка, заявили в ДНР
10:22В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:20Экс-супругу Цеповяза задержали по делу о вымогательстве
10:16Ким Чен Ын отметил символическое значение пересечения границы КНДР Трампом
10:11Трамп готов пригласить Ким Чен Ына посетить с визитом США
10:11Российские туристы стали больше времени проводить на Мальте
10:03Ученые рассказали о "предсмертных" переживаниях людей
09:55Главы США, Южной Кореи и КНДР впервые встретились в демилитаризованной зоне
09:54Трамп и Ким Чен Ын поблагодарили друг друга за встречу на границе Корей
09:52Трамп стал первым президентом США, ступившим на территорию КНДР
09:49Трамп встретился с Ким Чен Ыном на межкорейской границе
09:47Силовики 26 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:40В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны ВСУ
Лента новостейМолния