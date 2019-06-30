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РИА Новости

Темникова прокомментировала сообщения о ее "романе" с Серябкиной

00:31
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Елена Темникова
Певица Елена Темникова
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Бывшая солистка группы "Серебро" Елена Темникова прокомментировала заявления ее бывшей коллеги по музыкальному коллективу о якобы "романе" с ней.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Темникова якобы находилась в отношениях с Ольгой Серябкиной.
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"Я смотрю, мое интервью @irinashikhman породило вчера занятные откровения (яркие фантазии) от лица моей бывшей коллеги по группе. Плохо срежиссированная выдумка. Очень плохо. Я сказала в интервью, что она хорошая актриса. Перехвалила. Каюсь", — написала певица в Instagram.
По словам Темниковой, в доказательство своих заявлений она готова провериться на полиграфе.
Группа "Серебро" образовалась в 2006 году. Темникова покинула коллектив в 2014 году. Осенью прошлого года Серябкина также ушла из группы и начала сольную карьеру.
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