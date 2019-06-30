Темникова прокомментировала сообщения о ее "романе" с Серябкиной

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Бывшая солистка группы "Серебро" Елена Темникова прокомментировала заявления ее бывшей коллеги по музыкальному коллективу о якобы "романе" с ней.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Темникова якобы находилась в отношениях с Ольгой Серябкиной.

"Я смотрю, мое интервью @irinashikhman породило вчера занятные откровения (яркие фантазии) от лица моей бывшей коллеги по группе. Плохо срежиссированная выдумка. Очень плохо. Я сказала в интервью, что она хорошая актриса. Перехвалила. Каюсь", — написала певица в Instagram

По словам Темниковой, в доказательство своих заявлений она готова провериться на полиграфе.