Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-30T00:23Z
https://ria.ru/20190630/1556052471.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155596/82/1555968205_0:202:1982:1317_1036x0_80_0_0_f73c59796eecb4452da1484da82495b3.jpg
РИА Новости

В Минэнерго оценили риски от паводка в Приангарье для работы Братской ГЭС

00:23
622
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанкПаводок в Иркутской области
Паводок в Иркутской области
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
Паводок в Иркутской области
БРАТСК (Иркутская область), 30 июн - РИА Новости. Паводок в Иркутской области не создает рисков для работы Братской ГЭС, сообщил заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов.
"По общей остановке гидрологической в части Ангарского каскада, здесь ситуация довольно положительная. Так как у нас воды были маловодные, соответственно, водохранилище имеет увеличенную возможность запаса воды. Соответственно, если говорить о Братской ГЭС, за сутки прошедшие мы получили плюсом только 10 сантиметров при том, что емкость водохранилища позволяет еще более четырех метров набирать. Поэтому здесь рисков мы не видим", - заявил он на совещании у президента РФ Владимира Путина по ситуации с паводком в Иркутской области.
Он также указал на определенные трудности с восстановительными работами.
"Сейчас затрудняет аварийно-восстановительные работы высокий уровень воды. Мы сегодня подробно посмотрели город Тулун, на подстанциях некоторых вода превышает два метра, то есть восстановительные работы сможем начать только после схода воды", - сообщил Черезов.
Кроме того, он описал общую картину разрушений энергетических объектов в связи с паводком. "Сейчас на повреждении находятся три линии 35 киловольт, 29 линий - 6-10 киловольт и 284 трансформаторных подстанций. Но, что важно - что отключения были произведены своевременно, повреждения оборудования не было. И была обеспечена безопасность населения" - сказал он.
400310
Обсудить 2
Паводок в Иркутской областиАндрей ЧерезовМинистерство энергетики РФИркутская областьПроисшествия
Рекомендуем
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Росгидромет ожидает новый приток воды в Иркутской области
РИА
Новости
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Минсельхоз оценил ущерб сельскому хозяйству от паводка в Иркутской области
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Уровень воды в иркутском городе Тулуне понизился почти до 13 метров
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
В Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка
Лента
новостей
Паводок в Иркутской области
В иркутском городе Тулун наладили железнодорожное сообщение
В Иркутской области река Бирюса подтопила 84 дома
Арабская коалиция сбила беспилотник хуситов
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Путин проведет следующее совещание по ситуации в Иркутской области 3 июля
Районы Иркутской области, которые попали в зону подтопления. 29 июня 2019
Уровень воды в иркутском городе Тулун упал ниже 13 метров
В Приамурье вода ушла из всех подтопленных домов в двух селах
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в Иркутской области
Йеменские хуситы заявили об атаке на саудовский аэропорт Джизан
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком в Иркутской области
В Калмыкии пять человек погибли в ДТП
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время встречи в аэропорту Братска. 29 июня 2019
Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:11Эксперт прокомментировал перепалку Саакашвили и Ляшко в прямом эфире
11:10Трамп пригласил Ким Чен Ына посетить США
11:05Матвиенко призвала укреплять международное парламентское сотрудничество
10:56Первая в истории встреча лидеров США, Южной Кореи и КНДР завершилась
10:52"Ни холодно, ни жарко". В Крыму ответили на прекращение работы Skyscanner
10:44В Армении три человека погибли и пять пострадали в ДТП
10:42Около 800 тысяч человек посетили форум "Армия-2019"
10:38Почти 30 тысяч жителей Иркутской области остаются без света из-за паводка
10:24Рукопожатие в буферной зоне стало символом перемен, заявил Ким Чен Ын
10:23Силовики обстреляли из минометов окраины Донецка, заявили в ДНР
10:22В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:20Экс-супругу Цеповяза задержали по делу о вымогательстве
10:16Ким Чен Ын отметил символическое значение пересечения границы КНДР Трампом
10:11Трамп готов пригласить Ким Чен Ына посетить с визитом США
10:11Российские туристы стали больше времени проводить на Мальте
10:03Ученые рассказали о "предсмертных" переживаниях людей
09:55Главы США, Южной Кореи и КНДР впервые встретились в демилитаризованной зоне
09:54Трамп и Ким Чен Ын поблагодарили друг друга за встречу на границе Корей
09:52Трамп стал первым президентом США, ступившим на территорию КНДР
09:49Трамп встретился с Ким Чен Ыном на межкорейской границе
Лента новостейМолния