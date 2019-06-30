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РИА Новости

Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в Иркутской области

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© Фото : МЧС РоссииЗона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
© Фото : МЧС России
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
БРАТСК (Иркутская обл.), 29 июн - РИА Новости. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в районах паводка в Иркутской области стабильная, есть договоренность по поставке вакцин и лекарств, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
"На сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная. Превышение многолетних уровней заболеваемости инфекционной мы не регистрируем. Создан штаб, он работает в круглосуточном режиме. Работа усилена противочумным институтом иркутским", - заявила Попова на совещании у президента РФ Владимира Путина по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.
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Кроме того она сообщила, что есть договоренности с производителями по поставкам в регион 13 тысяч вакцин против гепатита А, а также ряд вакцин поступает из резерва Минздрава для профилактики заболеваний и инфекций. По ее словам, в районах также созданы прививочные бригады, кроме того специальными дезинфицирующими средствами будут обрабатываться подворья и колодцы после ухода воды.
Она сообщила, что есть определенная проблема по развозу воды, но она контролируется.
"Лаборатории наши усилены и они контролируют еду и продукты питания в ПВРах, и подачу воды там, где она сегодня на подтопленных территориях есть", - сказала Попова.
Руководитель ведомства также заверила, что из 15 подтопленных скотомогильников нет скотомогильников с сибирской язвой.
В самом начале совещания губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал, что в результате паводка были подтоплены скотомогильники и погибло много скота.
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Паводок в Иркутской областиРоспотребнадзорИркутская областьПроисшествия
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