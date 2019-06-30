Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в Иркутской области

БРАТСК (Иркутская обл.), 29 июн - РИА Новости. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в районах паводка в Иркутской области стабильная, есть договоренность по поставке вакцин и лекарств, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная. Превышение многолетних уровней заболеваемости инфекционной мы не регистрируем. Создан штаб, он работает в круглосуточном режиме. Работа усилена противочумным институтом иркутским", - заявила Попова на совещании у президента РФ Владимира Путина по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

Кроме того она сообщила, что есть договоренности с производителями по поставкам в регион 13 тысяч вакцин против гепатита А, а также ряд вакцин поступает из резерва Минздрава для профилактики заболеваний и инфекций. По ее словам, в районах также созданы прививочные бригады, кроме того специальными дезинфицирующими средствами будут обрабатываться подворья и колодцы после ухода воды.

Она сообщила, что есть определенная проблема по развозу воды, но она контролируется.

"Лаборатории наши усилены и они контролируют еду и продукты питания в ПВРах, и подачу воды там, где она сегодня на подтопленных территориях есть", - сказала Попова.

Руководитель ведомства также заверила, что из 15 подтопленных скотомогильников нет скотомогильников с сибирской язвой.

В самом начале совещания губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал, что в результате паводка были подтоплены скотомогильники и погибло много скота.