"Звездные войны" продолжатся без Дейзи Ридли

Вслед за Марком Хэмиллом, недавно рассказавшим, что он хочет покинуть "Звездные войны", своими планами поделилась Дейзи Ридли. По словам актрисы, после выхода на экраны очередной части франшизы 18 декабря, ее персонаж больше не будет задействован в саге.