"Звездные войны" продолжатся без Дейзи Ридли

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Персонажа Дейзи Ридли не будет в следующих частях франшизы "Звездные войны", сообщает Le Figaro.
Вслед за Марком Хэмиллом, недавно рассказавшим, что он хочет покинуть "Звездные войны", своими планами поделилась Дейзи Ридли. По словам актрисы, после выхода на экраны очередной части франшизы 18 декабря, ее персонаж больше не будет задействован в саге.
Дейзи Ридли исполнила роль Рей в фильмах "Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение силы" и "Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи".