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РИА Новости

Печеньки Госдепа или "рука Москвы". Кто управляет протестами в Грузии

08:00
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© Sputnik / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанкУчастники "Марша свободы" на проспекте Руставели в Тбилиси. 29 июня 2019
Участники Марша свободы на проспекте Руставели в Тбилиси. 29 июня 2019
© Sputnik / Владимир Умикашвили
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ТБИЛИСИ, 30 июн — РИА Новости, Галия Ибрагимова. В Грузии вторую неделю продолжаются протесты. Высказываются мнения, что этим руководят оппозиция и лично Михаил Саакашвили. Кто-то видит в происходящем "руку Москвы". Но большинство граждан Грузии уверены: это реакция общества на накопившиеся проблемы. РИА Новости пообщалось с организаторами и лидерами уличных акций.

Самоорганизация протеста

Сотни белых шаров с надписями на английском о "российской оккупации", одинаковые футболки, сцена с хорошим звуком, микрофоны — грузинский протест имеет все необходимые атрибуты. Как рассказывают неформальные лидеры демонстрантов, финансово им помогает мелкий и средний бизнес. Не олигархи — те, по мнению активистов, слишком тесно связаны с властью. Но имена спонсоров и тем более размеры помощи никто не афиширует. И это порождает еще больше слухов о некой поддержке Запада. Таким предположениям верят и некоторые грузины.
Один из собеседников РИА Новости (редакция не называет его имя, поскольку он хотел отредактировать свои слова после интервью) утверждает, что молодежи, составляющей костяк протеста, никто не платит. Правящая в стране "Грузинская мечта" видит в лидерах акций беглого экс-президента Михаила Саакашвили, а российские журналисты, по словам участника событий, автоматически приравнивают организаторов к агентам Госдепа США. Он отмечает, что и оппозиция начала называть неформальных лидеров "сподвижниками то Москвы, то Иванишвили".
Но главной движущей силой протестов в Грузии 23-летний активист называет молодежь. И единственным западным инструментом в ее руках был Facebook.
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"Хачапури в обмен на территории"

Дарико Гелашвили (имя изменено по ее просьбе) несколько дней подряд приходила на проспект Руставели. Девушка работает в сфере IT-услуг и никак не связана с политикой. Ей тридцать пять лет и в беседе с РИА Новости она все время повторяет, что "далека от юношеского максимализма". Тем не менее упорство демонстрантов, большинству из которых чуть больше двадцати, вызывает у нее симпатию.
"За нами не стояли никакие силы, нам никто не платил за участие в митингах. И мы пришли туда не с антироссийскими лозунгами", — объясняет она свою позицию.
Дарико согласна с протестующими, что Грузии нужны социально-экономические преобразования. Но сомневается, что власть их услышит: "Среди многих граждан сильна усталость и от правящей "Грузинской мечты", и от оппозиционного "Единого национального движения". Но альтернативы этим партиям пока не вижу. Не уверена, что даже изменение избирательного законодательства как-то повлияет на ситуацию".
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Несмотря на существующие проблемы, участница митингов подчеркивает, что Грузия за годы независимости серьезно продвинулась в демократических преобразованиях. Единственным минусом она считает то, что власть не слышит молодежь и уличные акции в этом вряд ли помогут. "Даже самые яркие активисты из молодежных организаций, скорее всего, не попадут в парламент на предстоящих выборах. Для этого нужны серьезные ресурсы, формальная и неформальная поддержка различных влиятельных сил", — полагает Дарико.
На вопрос РИА Новости, о том, как соотносится неформальная поддержка с продвижением на пути демократии, девушка признает: "Да, противоречие в этом есть. Но такова грузинская реальность".
Гелашвили, как и большинство митингующих, призывает российских туристов не отказываться от поездок в Грузию: "Туризм — важная сфера нашей экономики, и вклад россиян здесь огромен. Но торговать вином и "Боржоми" с Москвой не значит забыть про территориальный вопрос. Логика "мы будем покупать ваши хачапури, а вы забудете про Цхинвал и Сухум" здесь не работает", — рассуждает активистка.
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"Смелость отвечать за поступки"

Когда у здания парламента начались акции протеста, Арчила Сихарулидзе не было в Тбилиси. Но за событиями на родине он внимательно следил. По специальности он политолог, и быть в курсе событий в стране — его профессиональная обязанность. В свои 30 лет Сихарулидзе создал в Грузии научно-исследовательский центр SIKHA foundation, который специализируется на анализе политических процессов.
Наблюдая за событиями на проспекте Руставели, Сихарулидзе признает, что порыв молодых активистов ему понятен. В то же время политолог не верит в самоорганизацию протестов. Он считает, что оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД) сыграла значимую роль в мобилизации масс.
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"То, как настойчиво протестующие требуют отставки главы МВД Георгия Гахарии, может свидетельствовать, что за протестами стоит оппозиция. Гахария всегда считался сильным политиком от "Грузинской мечты". Незадолго до выступлений его кандидатуру рассматривали на пост премьер-министра. И сейчас у ЕНД появилась хорошая возможность избавиться от него как от сильного политического игрока, вменяя в вину разгон митингов", — рассуждает аналитик.

Правящая "Грузинская мечта", полагает Сихарулидзе, понимает эти планы оппозиции. Партия и так пошла на большие уступки протестующим, но вопрос об отставке министра внутренних дел для нее принципиален.
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"Бидзине Иванишвили (бизнесмену, основавшему партию "Грузинская мечта". — Прим. ред.) важно показать, что его партия в состоянии контролировать ситуацию в стране и обеспечивать безопасность. Причем вклад Гахарии в общественный порядок всегда признавался всеми. Поэтому здесь уступок не будет и отставка главы МВД вряд ли произойдет", — полагает Сихарулидзе.
Что касается молодежи, политолог полагает, что пока в ее среде нет ярких лидеров, готовых не только возглавить протест, но и предложить какой-то существенный план реформ.
Сихарулидзе обращает внимание на то, что средний возраст грузинских избирателей — за тридцать, они руководствуются уже не эмоциями, как восемнадцатилетние демонстранты на площади, а прагматикой.
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"Для многих грузинских граждан попытка штурма парламента, призывы не подчиняться полиции (кто бы за этим ни стоял, молодежь или оппозиция) — это нарушение конституционного порядка. Очевидно, что полицейские нарушили закон, применив непропорциональную силу. Но если бы власть не отреагировала, многие расценили бы это как неспособность управлять страной".
Молодой ученый полагает, что на выборах 2020 года большинство в парламенте снова получит "Грузинская мечта". "В Грузии нет настоящей оппозиции. Есть постреволюционные раскалывающие партии без внятной повестки. Их цель — подтолкнуть "Грузинскую мечту" совершить нечто ужасное. Но пока правящая партия — единственная сила, которая пытается что-то делать для страны. И, скорее всего, победа снова будет за ней, если оппозиция не предложит что-то более существенное".
Грузинской молодежи, как и обществу в целом, следует не только протестовать, но и научиться отвечать за свои поступки. "Списывать все грехи на власть удобно, но в долгосрочной перспективе это ни к чему не приведет", — утверждает эксперт.
Беспорядки в Грузии
© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

Радикалы сорвали сессию Межпарламентской ассамблеи православия и устроили беспорядки, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова.

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 21 июня 2019
1 из 10

Радикалы сорвали сессию Межпарламентской ассамблеи православия и устроили беспорядки, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова.

© Sputnik / Шота Нозадзе
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© Ruptly Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

"Они ворвались в зал, захватили трибуну и мое место. У нас был перерыв, начали искать меня, вырывать документы, поливать водой, взрывать чьи-то флаги, портреты Путина показывать", — рассказал Гаврилов.

Сотрудники полиции во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. Оппозиция в Грузии сорвала сессию МАП (Межпарламентской ассамблеи православия) и устроила беспорядки на улицах Тбилиси, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова
2 из 10

"Они ворвались в зал, захватили трибуну и мое место. У нас был перерыв, начали искать меня, вырывать документы, поливать водой, взрывать чьи-то флаги, портреты Путина показывать", — рассказал Гаврилов.

© Ruptly Шота Нозадзе
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© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

На место приехала полиция.

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
3 из 10

На место приехала полиция.

© Sputnik / Шота Нозадзе
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© REUTERS / Irakli Gedenidze

Позже митингующие вновь попытались штурмовать здание.

Сотрудники полиции на акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
4 из 10

Позже митингующие вновь попытались штурмовать здание.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

Они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.

Сотрудники полиции и журналисты во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
5 из 10

Они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.

© Sputnik / Шота Нозадзе
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© REUTERS / Irakli Gedenidze

К протестующим присоединилась оппозиция и потребовала отставки правительства.

Участник акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
6 из 10

К протестующим присоединилась оппозиция и потребовала отставки правительства.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

Спецназ разогнал митинг, применив слезоточивый газ, водомет и резиновые пули.

Участник акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
7 из 10

Спецназ разогнал митинг, применив слезоточивый газ, водомет и резиновые пули.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Irakli Gedenidze

Во время беспорядков пострадали 240 человек.

Мужчина, пострадавший во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
8 из 10

Во время беспорядков пострадали 240 человек.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

В российском МИД заявили, что Москва возмущена действиями радикалов в Тбилиси.

Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия
9 из 10

В российском МИД заявили, что Москва возмущена действиями радикалов в Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Акция протеста у здания парламента Грузии.

Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 20 июня 2019
10 из 10

Акция протеста у здания парламента Грузии.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
1 из 10

Радикалы сорвали сессию Межпарламентской ассамблеи православия и устроили беспорядки, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
2 из 10

"Они ворвались в зал, захватили трибуну и мое место. У нас был перерыв, начали искать меня, вырывать документы, поливать водой, взрывать чьи-то флаги, портреты Путина показывать", — рассказал Гаврилов.

© Ruptly Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
3 из 10

На место приехала полиция.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
4 из 10

Позже митингующие вновь попытались штурмовать здание.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
5 из 10

Они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
6 из 10

К протестующим присоединилась оппозиция и потребовала отставки правительства.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
7 из 10

Спецназ разогнал митинг, применив слезоточивый газ, водомет и резиновые пули.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
8 из 10

Во время беспорядков пострадали 240 человек.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
9 из 10

В российском МИД заявили, что Москва возмущена действиями радикалов в Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
10 из 10

Акция протеста у здания парламента Грузии.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
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Протесты в ГрузииРоссияСШАГрузияВ мире
Популярные комментарии
Глупые протесты, если главное в них отстранить главу МВД и это именно молодежь любит покричать , а социальные вопросы кто будет решать, у них что все так хорошо, что главная проблема МВД. Странно все это. У них в Батуми турки бизнесом заправляют, а молодые здоровые грузины как хохлы на площадях скачут! Привыкли за счет русских туристов существовать, да вино в Россию продавать. Учитесь у турков!
30 июня, 09:01
dd.rwk
3700103
Напомню про Сухуми и Цхинвал: российские миротворцы были введены по просьбе грузинских властей во время гражданской войны в Грузии. Грузины боялись, что абхазы и осетины отомстят им за их зверства при президенте Гамсахурдия (а мстить было за что). А в 2008 грузины отблагодарили Россию за спасение от войны на 3 фронта, ударив по миротворцам. Так что тот, кто покупает условные хачапури, явно не помнит про Цхинвал и Сухум.
30 июня, 09:23
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