Печеньки Госдепа или "рука Москвы". Кто управляет протестами в Грузии

ТБИЛИСИ, 30 июн — РИА Новости, Галия Ибрагимова. В Грузии вторую неделю продолжаются протесты. Высказываются мнения, что этим руководят оппозиция и лично Михаил Саакашвили. Кто-то видит в происходящем "руку Москвы". Но большинство граждан Грузии уверены: это реакция общества на накопившиеся проблемы. РИА Новости пообщалось с организаторами и лидерами уличных акций.

Самоорганизация протеста

Сотни белых шаров с надписями на английском о "российской оккупации", одинаковые футболки, сцена с хорошим звуком, микрофоны — грузинский протест имеет все необходимые атрибуты. Как рассказывают неформальные лидеры демонстрантов, финансово им помогает мелкий и средний бизнес. Не олигархи — те, по мнению активистов, слишком тесно связаны с властью. Но имена спонсоров и тем более размеры помощи никто не афиширует. И это порождает еще больше слухов о некой поддержке Запада. Таким предположениям верят и некоторые грузины.

Один из собеседников РИА Новости (редакция не называет его имя, поскольку он хотел отредактировать свои слова после интервью) утверждает, что молодежи, составляющей костяк протеста, никто не платит. Правящая в стране "Грузинская мечта" видит в лидерах акций беглого экс-президента Михаила Саакашвили, а российские журналисты, по словам участника событий, автоматически приравнивают организаторов к агентам Госдепа США. Он отмечает, что и оппозиция начала называть неформальных лидеров "сподвижниками то Москвы, то Иванишвили".

Но главной движущей силой протестов в Грузии 23-летний активист называет молодежь. И единственным западным инструментом в ее руках был Facebook.

"Хачапури в обмен на территории"

Дарико Гелашвили (имя изменено по ее просьбе) несколько дней подряд приходила на проспект Руставели. Девушка работает в сфере IT-услуг и никак не связана с политикой. Ей тридцать пять лет и в беседе с РИА Новости она все время повторяет, что "далека от юношеского максимализма". Тем не менее упорство демонстрантов, большинству из которых чуть больше двадцати, вызывает у нее симпатию.

"За нами не стояли никакие силы, нам никто не платил за участие в митингах. И мы пришли туда не с антироссийскими лозунгами", — объясняет она свою позицию.

Дарико согласна с протестующими, что Грузии нужны социально-экономические преобразования. Но сомневается, что власть их услышит: "Среди многих граждан сильна усталость и от правящей "Грузинской мечты", и от оппозиционного "Единого национального движения". Но альтернативы этим партиям пока не вижу. Не уверена, что даже изменение избирательного законодательства как-то повлияет на ситуацию".

Несмотря на существующие проблемы, участница митингов подчеркивает, что Грузия за годы независимости серьезно продвинулась в демократических преобразованиях. Единственным минусом она считает то, что власть не слышит молодежь и уличные акции в этом вряд ли помогут. "Даже самые яркие активисты из молодежных организаций, скорее всего, не попадут в парламент на предстоящих выборах. Для этого нужны серьезные ресурсы, формальная и неформальная поддержка различных влиятельных сил", — полагает Дарико.

На вопрос РИА Новости, о том, как соотносится неформальная поддержка с продвижением на пути демократии, девушка признает: "Да, противоречие в этом есть. Но такова грузинская реальность".

Гелашвили, как и большинство митингующих, призывает российских туристов не отказываться от поездок в Грузию: "Туризм — важная сфера нашей экономики, и вклад россиян здесь огромен. Но торговать вином и "Боржоми" с Москвой не значит забыть про территориальный вопрос. Логика "мы будем покупать ваши хачапури, а вы забудете про Цхинвал и Сухум" здесь не работает", — рассуждает активистка.

"Смелость отвечать за поступки"

Когда у здания парламента начались акции протеста, Арчила Сихарулидзе не было в Тбилиси. Но за событиями на родине он внимательно следил. По специальности он политолог, и быть в курсе событий в стране — его профессиональная обязанность. В свои 30 лет Сихарулидзе создал в Грузии научно-исследовательский центр SIKHA foundation, который специализируется на анализе политических процессов.

Наблюдая за событиями на проспекте Руставели, Сихарулидзе признает, что порыв молодых активистов ему понятен. В то же время политолог не верит в самоорганизацию протестов. Он считает, что оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД) сыграла значимую роль в мобилизации масс.

"То, как настойчиво протестующие требуют отставки главы МВД Георгия Гахарии, может свидетельствовать, что за протестами стоит оппозиция. Гахария всегда считался сильным политиком от "Грузинской мечты". Незадолго до выступлений его кандидатуру рассматривали на пост премьер-министра. И сейчас у ЕНД появилась хорошая возможность избавиться от него как от сильного политического игрока, вменяя в вину разгон митингов", — рассуждает аналитик.

Правящая "Грузинская мечта", полагает Сихарулидзе, понимает эти планы оппозиции. Партия и так пошла на большие уступки протестующим, но вопрос об отставке министра внутренних дел для нее принципиален.

"Бидзине Иванишвили (бизнесмену, основавшему партию "Грузинская мечта". — Прим. ред.) важно показать, что его партия в состоянии контролировать ситуацию в стране и обеспечивать безопасность. Причем вклад Гахарии в общественный порядок всегда признавался всеми. Поэтому здесь уступок не будет и отставка главы МВД вряд ли произойдет", — полагает Сихарулидзе.

Что касается молодежи, политолог полагает, что пока в ее среде нет ярких лидеров, готовых не только возглавить протест, но и предложить какой-то существенный план реформ.

Сихарулидзе обращает внимание на то, что средний возраст грузинских избирателей — за тридцать, они руководствуются уже не эмоциями, как восемнадцатилетние демонстранты на площади, а прагматикой.

"Для многих грузинских граждан попытка штурма парламента, призывы не подчиняться полиции (кто бы за этим ни стоял, молодежь или оппозиция) — это нарушение конституционного порядка. Очевидно, что полицейские нарушили закон, применив непропорциональную силу. Но если бы власть не отреагировала, многие расценили бы это как неспособность управлять страной".

Молодой ученый полагает, что на выборах 2020 года большинство в парламенте снова получит "Грузинская мечта". "В Грузии нет настоящей оппозиции. Есть постреволюционные раскалывающие партии без внятной повестки. Их цель — подтолкнуть "Грузинскую мечту" совершить нечто ужасное. Но пока правящая партия — единственная сила, которая пытается что-то делать для страны. И, скорее всего, победа снова будет за ней, если оппозиция не предложит что-то более существенное".