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РИА Новости

Названы бессмертные агенты Путина на Западе. Они оказались знаменитостями

08:00
18702
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Виктор Мараховский
Виктор Мараховский
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Вначале новости. Британский музыкант Элтон Джон с болью прочел интервью российского президента.
"Я решительно не согласен с вашим мнением о том, что политика, продвигающая мультикультурное и сексуальное разнообразие, устарела", — пишет певец. Кроме того, он видит лицемерие в словах В. В. Путина, будто геи в России не преследуются. Ведь сам Элтон Джон стал жертвой преследований: из российской копии фильма о нем, Элтоне Джоне, "дистрибьюторы жестоко вырезали все указания на мои поиски истинного счастья" (речь об удаленной сцене однополого орального секса между мужчинами).
Что тут хотелось бы отметить. В некотором комичном смысле английский музыкант прав — просто он сам не знает, в каком именно смысле. Конечно, принятая еще в 2013 году статья 6.21 КоАП России о запрете гей-пропаганды на практике почти не применяется (дюжина штрафов за шесть лет — это даже не несерьезно, это просто ни о чем).
Тем не менее гонения на гей-пропаганду в России действительно есть — в той единственной форме, в какой в России существуют гонения на идеи. А именно: на гей-пропаганду из казенных бюджетов не выделяется денег. Безусловно, местным активистам и активисткам, блогеркам и авторкам, режиссеркам и гендерквирам от этого больно. Бороться с косностью общества куда приятнее на деньги самого общества. А если вам не выделяют на ЛГБТ-дружественные проекты, на экспериментальные перформансы, лекции, школьные чтения и детсадовские выступления трансгендеров, бороться с обществом грустно и не на что.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати
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Однако самое интересное тут в другом.
О том, что российский президент превращается на Западе в некоего духовного лидера их собственных "реакционеров и антилибералов", передовые западные умы пишут уже давно. После интервью FT накачка страха перед путинским "вмешательством в общественное сознание Запада", вероятно, снова усилится.
Так вот: у этого страха есть основания. В самих передовых странах, несмотря на гигантские усилия по внедрению правильной идеологии, в последние пару лет растут противоположные настроения. Причем, что характерно: не среди каких-то потрескивающих пенсионеров, а среди молодежи, обрабатываемой толерантностью практически с детства.
В частности, издание The Hill опубликовало тревожнейшую статистику. Еще в 2016 году среди молодых американцев 63% заявляли, что чувствуют себя дружественно и комфортно среди геев, лесбиянок, бисексуалов, трансгендеров и "квиров" (то есть всех остальных секс-вариаций). В 2017 году таких стало уже 53%. А согласно только что выпущенным данным — комфортно и толерантно с секс-меньшинствами себя чувствуют лишь 45% опрошенных. "Битва за стопроцентное принятие еще далека от завершения", — констатирует ЛГБТ-институт, выпустивший данные.
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Тут показательно, конечно, что сами либеральные активисты именуют свою деятельность "битвой" и "борьбой". Это само по себе объясняет отношение граждан к втюхиваемой им идеологии. Никому не нравится, когда его не убеждают, а побеждают.
Но в последнее время на Западе обнаружился еще один невидимый фронт, где вскрылись десятки и сотни агентов влияния "мирового путинизма".
Речь о целой толпе бессмертных классиков, вокруг которых сейчас в тех же США ведется дискуссия, перерастающая временами в драку.
Штука вся в том, что великие писатели позапрошлого и прошлого веков не знали правильной идеологии XXI столетия. И сегодня они в нее не пилятся. Даже хуже: они ее даже порой заранее высмеивают из своего прошлого.
Например, великий Джозеф Конрад в своем великом "Сердце тьмы" (по книге снят "Апокалипсис сегодня") очень нетолерантно растоптал идею мультикультурализма. Его белый герой от общения с уникальными аборигенными культурами Черной Африки не обогатился духовно, а, наоборот, осатанел, превратившись в дикаря с пулеметом.
Президент РФ Владимир Путин во время интервью журналистам газеты Financial Times. 27 июня 2019
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Великий Клайв С. Льюис в последней книге цикла "Хроник Нарнии", описывая конец света в Нарнии, поиздевался над "абстрактной духовностью" и идеей "все молятся одной божественной сущности, просто называют ее разными именами".
Вирджиния Вулф виновна в социальном снобизме. Эрнест Хемингуэй, Иван Бунин и Ричард Райт (даром что последний негр и социалист) виновны в сексизме и мизогинии. Автор "Игры Эндера" Орсон Кард (даром что сам религиозное меньшинство, мормон) — гомофоб. Про Берроуза с его оригинальным "Тарзаном" и Маргарет Митчелл с ее "Унесенными ветром" лучше вообще не вспоминать.
И так далее, сотни их. Все они сейчас считаются в передовой интеллектуальной дискуссии по меньшей мере "проблемными", а в самых передовых учебных заведениях, библиотеках, театрах и кинокомпаниях их книги либо подвергаются выворачиванию наизнанку, либо вообще аннигилируются из списков.
Конечно, не все эти грехи писателей подпадают под определение "путинизма", но довольно многие.
Президент РФ Владимир Путин
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Американские эксперты раскрыли "трансконтинентальную империю Путина"
Коварная сила мирового путинизма состоит именно в том, что никакого собственно "путинизма" не существует. Просто есть набор совершенно универсальных здравых мыслей и культурных ценностей, естественных что для Запада, что для России. Но на Западе они сейчас находятся под негласными или открытыми гонениями, а в России — нет. Настолько, что ее руководитель имеет наглость их даже открыто высказывать: "Оставьте детей в покое! Напридумывали пять-шесть полов. Трансформеры, трансгендеры, я даже не понимаю, что это такое. Дай Бог здоровья всем, но эта часть общества агрессивно навязывает свою точку зрения большинству".
...Вопрос о том, что делать с "агентами Путина в западной классике", пока не решен. Умеренные деятели Запада предлагают оставить всех этих Конрадов и Хемингуэев в современности, но сопровождать разъяснениями и комментариями, задавая правильный взгляд на недоразвитых предков. Радикалы требуют (как один из комментаторов в NY Times) "пересмотреть и деколонизировать" всю культуру, выбросив за борт произведения, навязанные "белым патриархатом". И заменить тех, кто считался гениями раньше, на других, которых нужно "открыть заново и принять в мейнстрим".
Если победят радикалы, то довольно скоро, всего через поколение, огромный пласт прекрасной западной культуры останется только нашим историческим достоянием. А они там себе соорудят "новую старую классику" — может, по качеству убогую, но зато идеологически выверенную и свободную от путинизма.
По-своему это интересный эксперимент, хотя детей жалко. В том числе американских.
3822017116
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Элтон ДжонВладимир ПутинАвторы
Популярные комментарии
Сама природа человека отвергает идеи ЛГБТ. Если следовать идеям ЛГБТ человечество просто умрёт от кризиса деторождения.
30 июня, 08:19
Шалтай Болтай
2101000
Эксперимент действительно интересный. Тем более, что ставится он массово. Не над какой-то выборочной кучкой людей, а над всем западным обществом. И думается, что приведёт этот эксперимент к ускоренному вымиранию белого человека в западном мире. Негры выживут. Арабы выживут. Мигранты всех цветов кожи сохранят себя и свою идентичность. А белый человек вымрет. Останутся белые люди только в России.. Поэтому внимательно смотрим на активную фазу "эксперимента" и бережём от подобных экспериментов себя и своё российское общество.
30 июня, 08:48
mm3minaeva
1700001
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